VOLLEY - A Civitanova i ragazzi di coach Blengini la spuntano al tie break dopo due ore e mezzo. Trascinatori Garcia, mvp della partita e top scorer con 22 punti, uno Yant cresciuto col passare dei set e decisivo nel quarto e quinto, ma anche l’ingresso di Diamantini al posto di uno spento Chinenyeze.

di Mauro Giustozzi

Due ore e mezzo per una rimonta da brividi per la Lube che fatica più del previsto nel suo esordio in Champions League. Sotto 2-0 contro un Benfica in serata di grazia i ragazzi di Blengini hanno saputo soffrire, stringere i denti ed uscire da una situazione critica grazie alla ritrovata vena dell’attacco ma soprattutto di servizio e muro che hanno fatto la differenza. Trascinatori Garcia, mvp della partita e top scorer con 22 punti, uno Yant cresciuto col passare dei set e decisivo nel quarto e quinto, ma anche l’ingresso di Diamantini al posto di uno spento Chinenyeze. Il marchio di fabbrica di questa Lube giovane resta la discontinuità che le permette di andare in difficoltà ma anche di risorgere come è capitato stasera. Si trasforma in una autentica maratona questo esordio europeo dei cucinieri al cospetto di un avversario che si è dimostrato decisamente all’altezza con una prestazione, soprattutto nella prima parte della gara, di assoluto valore.

Primi due set di grande livello del Benfica in tutti fondamentali, in particolare servizio e attacco hanno messo alle corde i marchigiani. I lusitani hanno perso una gara su sei disputate, l’ultima giocata, per 3-1 sul campo dell’Esmoriz che al momento guida il torneo portoghese a punteggio pieno. Lo Sport Lisboa e Benfica occupa invece il terzo posto. Si qualificano ai quarti di finale della Champions League le prime di ogni raggruppamento, mentre le seconde e la migliore terza affronteranno un turno preliminare per raggiungere i quarti. Obiettivo di Civitanova dunque conquistare la prima posizione nel girone C che comprende anche Roeselare e Tours per non correre rischi nell’affrontare gli eventuali spareggi.

A dimostrazione di non voler affatto snobbare l’avversario la Lube si schiera col miglior sestetto possibile con Anzani preferito a Diamantini e Yant in campo per Bottolo. Avvio di partita equilibrato, con De Cecco che si affida soprattutto a Yant e Nikolov in attacco. Un paio di errori biancorossi in attacco danno al Benfica l’occasione di condurre nel punteggio (7-9). Portoghese he sulle ali dell’entusiasmo allungano ulteriormente grazie ai colpi in attacco di Ryuma e Oliveira costringendo Blengini a chiamare il time out. I gialli sono indiavolati e mettono in crisi una Lube che scivola sotto 9-14. Che però reagisce con un break secco di 5-1 che riporta i marchigiani in scia dello Sport Lisboa. Finale di parziale giocato palla su palla: con Santos protagonista in attacco e al servizio che con Oliveira lancia i suoi sul 22-24. Civitanova annulla la prima palla set ma alla seconda Oliveira non sbaglia così Benfica avanti. Anche nel secondo Lube che fatica a reggere il ritmo alto degli avversari e accusa un 5-9 che costringe ancora Blengini a fermare il gioco.

Dentro Diamantini per Chinenyeze mentre l’attacco continua ad essere il grande assente e così Yant va fuori per Bottolo. Civitanova sbaglia tutto quello che può e così un ordinato Sport Lisboa e Benfica ha gioco facile ad allungare pericolosamente sul 6-13 con una Lube irriconoscibile, deficitaria in tutti i fondamentali e con tanti errori che facilitano il gioco di avversari molto concentrati e determinati. Una scossa la dà il servizio di Garcia e il muro di Anzani provano a rianimare la Lube (12-15). Ma è un’illusione perché il solito Oliveira e l’ace di Wholfahrtstat ristabiliscono le distanze. I muri di Bottolo danno vita a Civitanova che tallona gli avversari nel finale di set (20-21). Ma non basta perché i portoghesi sono più precisi e chiudono con l’ace di Westermann. Sempre reattivi in avvio del terzo i portoghesi mentre Civitanova prova ad attaccarsi all’ultimo treno per allungare la sfida rigettando in campo Yant. Ma sono sempre gli ospiti a menare le danze con un gioco veloce che crea tanti problemi ad una Civitanova in serata no.

Garcia sigla l’attacco del 10-10 che apre una fase di equilibrio nel punteggio. Garcia e Nikolov firmano il sorpasso cuciniero prima che Yant e il muro di De Cecco regalino il 17-15 ai biancorossi. Il muro di Anzani allunga il vantaggio marchigiano ed è il segnale di un set che prende la strada di Civitanova ancora viva. Cresce nel quarto la Lube mentre i portoghesi appaiono meno sicuri e determinati dei parziali precedenti. Così i civitanovesi vanno a comandare il set (8-4). Attacco e muro stavolta sono dei marchigiani che creano enormi difficoltà ad un Benfica che ora soffre. E’ un’altra Lube, lontana parente di quella dei primi due set. Ospiti che non demordono e vanno a rimontare i biancorossi sul 15-16 con l’ace di Westermann. A cui risponde dai nove metri con due ace Yant che porta la Lube al tie break. Yant protagonista assoluto anche nell’8-4 che indirizza il quinto. Ospiti che risalgono col servizio (12-12) e con gli errori Lube: la decide alla seconda palla match Yant conquistando una sudatissima ma meritata vittoria. Lube che tornerà in campo in Superlega domenica prossima (ore 18) affrontando in trasferta Cisterna di Latina.

CIVITANOVA – SPORT LISBOA E BENFICA 3-2 (23-25, 21-25, 25-19, 25-22, 15-13)

CUCINE LUBE CIVITANOVA: Yant 19, Chinenyeze 1, Garcia 22, Nikolov 17, Anzani 8, De Cecco 2; Balaso (L), Sottile, Diamantini 6, Bottolo 1, Gottardo, Ambrose, Zaytsev. NE.: D’Amico (L). All. Blengini.

SPORT LISBOA E BENFICA: Santos 9, Da Silva 3, Ryuma Oto 10, Wholfahrtstat 8, Lucas 13, Oliveira 20; Casas (L), Bernardo (L), Westermann 2, Ventura Machado 5, Nikula 3, De Souza Falcao 1, Reis Lopes. NE.: Silva Puron. All. Matz.

ARBITRI: Simonovic e Vinaliev.

NOTE: spettatori 1321, incasso di 16326 euro. Durata set: 32’, 29’, 25’, 32’, 22’ totale 140’. Civitanova: battute sbagliate 15, vincenti 9, muri 11, errori 27. Sport Lisboa e Benfica: bs. 20, v. 8, m. 7, e. 33.