MACERATA - L'evento organizzato dagli "Amici del Liceo Galilei", sarà aperto al pubblico da venerdì 11 a domenica 20 novembre, ogni giorno dalle 16 alle 20. Si svolgerà agli Antichi Forni

“Scatti d’epoca 1945-1975, il trentennio in cui tutto cambiò” è la mostra patrocinata dal Comune di Macerata, organizzata dagli “Amici del Liceo Galilei”. Si svolgerà agli Antichi Forni a Macerata e sarà aperta al pubblico da venerdì 11 a domenica 20 novembre, ogni giorno dalle 16 alle 20. L’inaugurazione si svolgerà venerdì 11 alle 18. Ogni giorno della mostra sarà caratterizzato da una conferenza. Si parlerà di evoluzione urbanistica, del ruolo della donna, di nostalgia analogica e digitale, ma anche di guerra e di musica.

«Sono passati quasi tre anni – scrivono gli organizzatori – dalla mostra fotografica «metamorfosi» che si tenne agli Antichi Forni poco prima del lockdown causato dal Covid-19.

Molto era il materiale fotografico che non riuscimmo ad esporre allora per ragioni di spazio. E molto se ne è aggiunto nel frattempo. Ecco quindi spiegate le ragioni di una nuova mostra che, come la precedente, cerca di addentrarsi nel periodo, ricco di cambiamenti, che va dal dopoguerra fino alla metà degli anni ‘70. E come nella precedente ci siamo avvalsi quasi esclusivamente di fotografie di famiglia. Quelle foto che, tirate fuori dai cassetti e dai vecchi album, tornano a vivere ed a parlarci dei tempi andati.

In questa mostra, però, abbiamo voluto affiancare anche altre immagini che potessero bene illustrare quegli anni: le immagini delle pubblicità dell’epoca. Manifesti, annunci e inserzioni pubblicitarie che ci permettono di ricordare e di interpretare nel modo migliore i costumi ed il modo di vivere degli italiani.

Oltre alle fotografie ed alle pubblicità, il visitatore troverà anche numerosi oggetti dell’epoca, e poi giornali, riviste, libri, fumetti, raccolte… Un tuffo nel passato, una «macchina del tempo» che ci fa viaggiare indietro negli anni, permettendo a chi in quegli anni c’era di poter rivivere emozioni ed avvenimenti, e a chi in quegli anni non era ancora nato di poter vivere un’esperienza straordinaria».

Il programma completo delle conferenze