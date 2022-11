RICONOSCIMENTO - Salgono a 25 le località premiate nelle Marche dal Touring club italiano

La Bandiera Arancione, il prestigioso riconoscimento del Touring Club Italiano per i piccoli borghi italiani eccellenti, viene assegnato a Morrovalle che porta a 25 il numero di Comuni “arancioni” nelle Marche. In tutta Italia, sono 274 le località certificate. «Morrovalle è stato premiato con la Bandiera Arancione per il suo pregiato centro storico, tipico e ben conservato e per gli attrattori storico-culturali, che si possono scoprire attraverso un percorso di visita ben strutturato e grazie a un’efficiente segnaletica di indicazione. I pannelli descrittivi delle varie attrazioni culturali sono esaustivi e il servizio di informazioni turistiche è efficace, con un punto informativo dedicato, ben indicato e ben visibile», si legge nella nota del Touring club italiano.

«Morrovalle sorge in collina, a pochi chilometri di distanza sia dal mare Adriatico sia dai monti Sibillini – prosegue -. Un articolarsi di storia, cultura, tradizioni, enogastronomia che si intreccia alle bellezze paesaggistiche. Il centro storico conserva il suo aspetto medievale, con i tratti tipici dei borghi sorti intorno all’anno Mille. Nella piazza del Comune le architetture medievali del Palazzo del Podestà, di Palazzo Lazzarini e della Torre civica, si affiancano a quella ottocentesca del Palazzo comunale. Meritano una visita il singolare Museo Internazionale del Presepe, che raccoglie circa 800 presepi, provenienti da tutte le nazioni del mondo, realizzati con i materiali più disparati in molteplici forme e misure, e il Museo civico-Pinacoteca, arricchito recentemente da una sezione archeologica, con reperti risalenti al periodo tra il VII e il VI secolo a.C. L’ex Convento francescano, oggi adibito a moderno Auditorium, fu sede di un miracolo eucaristico: nel 1560 un’ostia venne ritrovata intatta dopo un incendio che distrusse il tabernacolo. Nei pressi, si trova la Selva di San Francesco, spazio verde arricchito di un’area picnic, panchine lungo i sentieri e un percorso naturalistico con apposita segnaletica che indica le principali varietà di piante e specie animali che popolano l’antico bosco cittadino. È molto piacevole passeggiare o girare in bicicletta godendo dei bellissimi scorci sui viali del Pincio e sui percorsi naturalistici e cicloturistici che circondano il borgo».