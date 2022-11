VOLLEY - Il debutto nella massima competizione europea domani alle 19. I biancorossi non hai mai affrontato una squadra lusitana, coach Blengini non vuole cali di concentrazione: «Solo la prima classificata di ogni Pool avrà la certezza di accedere ai quarti di finale»

Si avvicina l’avventura numero 17 della Cucine Lube Civitanova nella Cev Champions League, la dodicesima di fila a partire dall’annata 2011/12. Domani, mercoledì 9 novembre (ore 19 con diretta Discovery+ e Radio Arancia), i biancorossi giocheranno all’Eurosuole Forum contro i lusitani dello Sport Lisboa e Benfica per la 1ª giornata della Pool C, prima sfida nella storia dei cucinieri con un club portoghese. In SuperLega Credem Banca i campioni d’Italia sono terzi a quota 12 punti dietro alla capolista Perugia (18 punti) e a Trento (13). Finora quattro successi e tre sconfitte per i biancorossi nella Regular Season 2022/23. Chicco Blengini e i suoi uomini vogliono rifarsi in Europa dopo l’uscita di scena ai quarti di Finale nelle ultime due edizioni della Champions League contro due squadre polacche.

Lo Sport Lisboa e Benfica, tra i team protagonisti del campionato portoghese, è allenato dal tecnico Marcel Matz. La “formazione tipo” si affida alla diagonale formata dal palleggiatore Tiago e dall’opposto Gaspar, conosciuto in Italia perché poco più che ventenne vestì la casacca della Sisley Treviso per una stagione. Spesso e volentieri Matz opta per il doppio cambio inserendo la diagonale di scorta composta dal brasiliano Bernardo Westermann e dal finlandese Aaro Nikula. Frequenti anche le rotazioni dei centrali in un reparto che si avvale dell’austriaco Peter Wohlfahrtstatter e di tre brasiliani, ovvero Thales De Souza Falcao, Lucas Franca Dos Santos e Carlos Arthur Silva Puron. Quest’ultimo sta trovando più spazio. In banda svettano l’ex Loreto Raphael Thiago Oliveira e il punto di riferimento di posto 4 Pablo Nathan Ventura Machado, ma anche André Ryuma Oto Aleixo e André Reis Lopes sono ben inseriti nei meccanismi.

Il libero titolare è il portoghese Silva Bernardo. Nel Campionato Portoghese i lusitani hanno perso una gara su sei, l’ultima giocata, per 3-1 sul campo dell’Esmoriz GC, che al momento guida il torneo a punteggio pieno. Lo Sport Lisboa e Benfica occupa il terzo posto a -3 dalla vetta e a -2 dalla seconda piazza dell’AJF Bastardo. La formula della Fase a Gironi: la Pool Phase prevede 5 mini-gironi da 4 squadre. Si qualificano ai Quarti di Finale le prime di ogni raggruppamento, mentre le seconde e la migliore terza affronteranno un turno preliminare per raggiungere i Quarti.

POOL C – Programma della 1ª giornata

Mercoledì 9 novembre 2022, ore 19

Cucine Lube Civitanova (ITA) – Sport Lisboa e Benfica (POR)

Arbitri: Vladimir Simonovic (SUI), Aleksandar Vinaliev (BUL)

Giovedì 10 novembre 2022, ore 20.30

Knack Roeselare (BEL) – Tours (FRA)

Arbitri: Mathias Ewald (GER), Lucian-Vasile Nastase (ROU)

Le parole di Chicco Blengini (allenatore Cucine Lube Civitanova): «Si apre una delle competizioni a cui abbiamo il privilegio di partecipare, la più prestigiosa per i Club europei. Al di là dei rivali che incroceremo nella prima giornata, per noi è imprescindibile partire bene in un girone a quattro. Solo la prima classificata di ogni Pool avrà la certezza di accedere ai Quarti di Finale. Nella Fase a Gironi servono un buon impatto e, ovviamente, la continuità. Non sarà semplice perché dovremo pensare anche al campionato. La Lube è abituata ai doppi impegni, alcuni dei nostri giocatori no, ma tutti metabolizzeranno questo ritmo. La Champions League ci dà più margine nel saldo ‘italiani-stranieri’. Ci faremo trovare pronti».

Biglietteria al botteghino e online- Disponibili, sia alla cassa del palas che online nel circuito Vivatcket, i biglietti per il match d’esordio nella Pool C di CEV Champions League tra le mura amiche dell’Eurosuole Forum contro i lusitani dello Sport Lisboa e Benfica. I ticket si possono acquistare su https://lubevolley.vivaticket.it/ e nei punti vendita Vivaticket in Italia, ma anche al botteghino nei seguenti orari: martedì 17-19, mercoledì 16-19. Per informazioni telefonare allo 0733-1999422 negli orari suddetti.