CIVITANOVA - Il numero uno del Coni Marche all'evento di inaugurazione della nuova stagione sportiva

Inaugurato al circolo tennis di Civitanova l’anno sportivo 2022/2023 in presenza dei nuovi piccoli atleti e del presidente del Coni Marche Fabio Luna.

L’occasione è stata un momento di incontro fra tutto lo staff e le famiglie dei nuovi iscritti. Tra i presenti, i genitori degli atleti, ai quali è stata presentata l’organizzazione e il direttivo del circolo. Numero record di iscritti, oltre 120. Un momento speciale che ha visto la partecipazione di tutto il consiglio direttivo con ospite il presidente Coni Marche Fabio Luna che ha ricordato, all’unisono con il presidente del circolo Ivano Capozucca, l’importanza di fare sport in ambienti sicuri e ben organizzati, congratulandosi per la passione e la dedizione di tutto il Circolo tennis Civitanova. Un evento di benvenuto a questo nuovo anno tennistico, che dopo due anni di stop ha visto protagonisti anche i genitori degli atleti, che hanno potuto infatti conoscere più da vicino la grande “famiglia” del circolo di Civitanova, un fiore all’occhiello del territorio. Come è stato sottolineato dalla consigliera Dania Battistelli: «lo sport occupa un ruolo importante nella vita dei giovani, che grazie ad esso sfogano la propria energia, crescono, imparano a rispettare le regole. Lo sport è una straordinaria fabbrica di continue emozioni». Al termine presentazione dei maestri Spernanzoni Matteo, Torresi Giorgio e Eterno Stefano e tutti i componenti delle squadre maschili e femminili.