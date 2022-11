MACERATA - L'associazione ha presentato questa mattina in Provincia il progetto che coinvolge i circoli cittadini e gli istituti

Si chiama A scuola con Avis! il progetto dell’Avis Provinciale di Macerata avviato nelle classi 5° della scuola primaria e alle classi seconde della scuola secondaria di primo grado. L’associazione lo ha presentato questa mattina nella sala consiliare della Provincia di Macerata alla presenza del presidente Sandro Parcaroli.

Il progetto rientra nell’ambito dei programmi annuali di divulgazione della cultura e sensibilizzazione al dono e al volontariato, in cui l’Avis è, per sua natura, da sempre impegnata e presente tra le nuove generazioni.

L’Avis Provinciale di Macerata, ha fin da subito sposato appieno questo progetto ideato da Angela Maria Renzi e da Massimo Baleani e ha deciso di presentarlo a tutti gli istituti della Provincia, fornendo al contempo, un supporto a tutte le Avis Comunali che hanno aderito al progetto, ben consapevole dell’importanza del “fare rete” per la crescita dell’intera Associazione.

«“A scuola con l’Avis!”, – si legge in una nota dell’associazione – permette all’Avis di entrare all’interno delle scuole non solo per parlare di donazione di sangue ma di solidarietà e quindi di lanciare un messaggio globale di educazione alla solidarietà, alla vita civile, ai valori della condivisione».

Il progetto si esplica attorno a degli incontri formativi nelle scuole, ma dietro a ciascuno c’è un lavoro che parte da lontano e che si gioca su una fitta collaborazione tra Avis Provinciale, sezioni Comunali e Istituti Scolastici, dove tutte le parti coinvolte lavorano in stretta connessione.

«E’ la prima volta -spiega ancora l’Avis – a livello provinciale che si tenta di realizzare un progetto formativo unitario nelle scuole e siamo consapevoli che si tratta di una vera e propria sfida; tuttavia la grande adesione da parte delle Avis Comunali e degli Istituti Scolastici (13 Avis Comunali, 16 Istituti Scolastici, oltre 600 studenti coinvolti) ci ha dato senz’altro uno stimolo positivo nel portare avanti gli impegni associativi».