ANNUNCI - In totale 72 persone si sono ritrovate, prima a messa e poi in un ristorante

Festa grande a Montecassiano per i 70 anni della classe di ferro 1952 e per i 72 anni della classe 1950, che non aveva potuto ritrovarsi nel 2022 a causa del Covid. La giornata è iniziata con la messa nella collegiata celebrata dal parroco don Franco Pranzetti. Dopo, la comitiva si è trasferita in un ristorante, dove l’atmosfera familiare e amicale, ha trascorso momenti di aggregazione per scambiarsi ricordi, racconti di vita, sogni, ricordando chi non ha potuto partecipare per vari motivi. La musica dei “Gulliver”, anch’essi di Montecassiano, ha rallegrato l’atmosfera gioiosa e ha dato vita a cori di canzoni degli anni Settanta, contribuendo ancora di più a rendere allegra la giornata. In totale sono stati 62 i 70enni nati nel 1952 e 15 i 72enni nati nel 1950, che si sono presentati all’evento. Prima si salutarsi a ciascun festeggiato è stato consegnato un attestato di partecipazione, con la foto ricordo, a testimonianza di una giornata vissuta gioiosamente e con la speranza di poterla ripetere al fatidico traguardo degli ottanta. «Noi nati negli anni Cinquanta abbiamo vissuto due decadi, due secoli e due millenni. Non siamo neanche tanto vecchi, ancora. Siamo solo tanto fighi». È il messaggio dei montecassianesi partecipanti alla festa.