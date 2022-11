ECONOMIA - La nuova struttura a Pomezia è la quarta nella regione per l'azienda che ha il suo quartier generale a Macerata

Rema Tarlazzi, società maceratese del gruppo Comet, rafforza la sua presenza nel Lazio con un nuovo hub logistico nella città di Pomezia ed annesso nuovo punto vendita. All’inaugurazione che si è svolta sabato scorso, il magazzino logistico è stato preso d’assalto da tantissimi visitatori, tra clienti, fornitori ed agenzie partner dell’azienda, con una stima di oltre 1.400 presenze, i quali hanno voluto vedere dal vivo la nuova struttura e conoscere le novità proposte. «L’hub – commenta Franco Cossiri, Presidente della Rema Tarlazzi – ci consentirà di approcciare il mercato del Lazio in maniera ancora più incisiva e con quale alimenteremo nuove ulteriori filiali che apriremo in futuro nel sud del Lazio».

La struttura di Pomezia è situata in via dei Castelli Romani 102 in una moderna e recentissima costruzione, la quale si sviluppa su oltre 7.300 mq di superficie logistica ed una esterna di 10mila mq., vanta un assortimento a stock di oltre 15mila referenze, degli uffici Tecnico-commerciali, un’ampia sala meeting, ed una importante flotta di automezzi dedicata alle consegne presso la clientela entro la mattinata per i prodotti ordinati entro le 19 del giorno precedente.

All’interno del punto vendita i professionisti del settore elettrico troveranno una consulenza specializzata, usufruendo di spazi espositivi dedicati all’automazione, agli impianti tecnologici speciali (antintrusione, videosorveglianza, rilevazione incendi, domotica, automatismi, cablaggio strutturato) all’ illuminazione, in aggiunta alle competenze relative alla distribuzione industriale, al settore fotovoltaico e climatizzazione e al settore elettrico più ampio.

La struttura di Pomezia costituisce il 4° punto vendita di Rema Tarlazzi presente nel Lazio, e si aggiunge a quelli già operativi a Rieti, Viterbo e Roma Prenestina, poi a dicembre si aggiungerà anche la nuova ulteriore apertura su Roma in via della Magliana.

La Rema Tarlazzi appartiene al Gruppo Comet che è presente sul territorio italiano in 12 regioni del Centro Nord, con oltre 120 punti vendita ed una forza lavoro di 2.400 persone; nel 2021 ha consolidato un fatturato di 1miliardo e 145 milioni di euro con una previsione di crescita importante nel 2022.