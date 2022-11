CIVITANOVA - Assegnati ieri nel corso dell'ultimo spettacolo i premi della rassegna che ha animato l'Annibal Caro per 6 domeniche: miglior spettacolo a "La Contesa" della compagnia "Il ponte" di Lanciano. Premio Eddi Martellato alla miglior attrice ex aequo a Chiara Giribaldi e Giorgia Brusco, miglior attore a Fabrizio Ilacqua. premio Ester Venturini a Giampiero Piantadosi

Si è chiuso ieri pomeriggio, il sesto ed ultimo appuntamento della rassegna nazionale “Caro Teatro”, che ha aperto anche quest’anno la programmazione degli spettacoli teatrali in città, grazie all’organizzazione dell’associazione culturale Piccola Ribalta, in collaborazione con azienda Teatri e assessorato alla cultura del comune di Civitanova.

Gremito il teatro Annibal Caro per la serata conclusiva che, come da tradizione, ha ospitato le premiazioni, un momento molto atteso dal pubblico di abbonati che ha seguito con interesse la rassegna tutte le domeniche pomeriggio. Sul palco, Antonio Sterpi, presidente della Piccola Ribalta ha voluto ringraziare le tante persone intervenute, il sindaco Fabrizio Ciarapica e i partner istituzionali. Presenti la consigliera comunale Paola Campetelli in rappresentanza dell’amministrazione comunale, Augusto Borroni della società operaia di Civitanova Alta, Ester Venturini della SCS Venturini, azienda sponsor. Profondo momento di commozione quando Antonio Sterpi ha assegnato il premio intitolato alla moglie Eddi Martellato, prematuramente scomparsa a febbraio: «donna indimenticabile, anche lei attrice di teatro, segretaria regionale della Uilt (Unione Italiana Libero Teatro), che ha collaborato con la Piccola Ribalta sempre in modo proficuo e costruttivo e che non sarà mai dimenticata». Il premio miglior spettacolo è andato all’ associazione culturale il Ponte di Lanciano con lo spettacolo “La contesa” per aver coniugato le varie forme di spettacolo (teatro, danza, musica) attraverso le soluzioni registiche di Carmine Marino curate e funzionali al testo originale di Francesco Maria Angelucci. Il tutto coadiuvato dalla scenografia di Filippo Iezzi, dalle coreografie ideate e portate in scena da Nicoletta Damiani e dalle musiche originali di Luigi Friotto, perfettamente incastonate nella storia. Questi gli altri premi assegnati dalla giuria composta da Lucia De Luca, formatrice, attrice e regista teatrale e presidente di giuria, Andrea Rosati, professore di fotografia e regista teatrale, Luigi Ciucci, scenografo e attore teatrale e rappresentante della Piccola Ribalta. Premio Eddi Martellato alla miglior attrice: ex aequo a Chiara Giribaldi e Giorgia Brusco rispettivamente nel ruolo di Beatrice e Anna nello spettacolo “Il raccolto” di Giorgia Brusco per la regia di Gino Brusco, compagnia teatrale “I cattivi di cuore” di Imperia. Premio miglior attore a Fabrizio Ilacqua nel ruolo di Hikmet nello spettacolo “Dritto al cuore” di Patrizio Cigliano, regia di Giampiero Piantadosi della compagnia teatrale “Teatro del sorriso” di Ancona. Premio Ester Venturini a Giampiero Piantadosi.