APPUNTAMENTO - Sarà presentato venerdì 11 novembre nella parrocchia di San Gregorio Magno

Sarà presentato venerdì 11 novembre nella parrocchia di San Gregorio Magno a Mogliano, il nuovo libro di Giorgio Terrucidoro dal titolo “La buona notizia” per Cantagalli editore. Si tratta del secondo libro dell’autore recanatese e avrà come filo conduttore la parabola del figliol prodigo. Alla presentazione (ore 21.30) interverranno Don Mauro Valentini, parroco di San Gregorio Magno, Marco Petrelli, Maria Luisa Petrelli.

L’opera è una riflessione sul nostro tempo, dove gli eventi di cronaca nera superano le notizie positive, la rassegnazione prevale sulla speranza. L’autore ha deciso di scrivere queste pagine per annunciare una buona notizia incarnata nella parola di Dio. Per trasmettere la buona notizia Terrucidoro esamina alcune parti del Nuovo Testamento cercando di leggerlo come se a dover essere esaminato fosse un quadro con i colori del dipinto sul davanti e la tela sul retro. Il libro è uno stupendo quadro in cui è possibile ascoltare la voce dell’autore e il sussurrare di Dio.