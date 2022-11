LA DOMENICA con Mario Monachesi

di Mario Monachesi

“Undicesimu mese dell’annu secondo lu calendariu gregorianu. Lu nome vène da lo latino novem (nove) perché adèra lu nonu mese de lu calendariu romanu.

Fin da l’antichi egizi ‘stu mese adè consacratu a li morti, usanza rpijiata da la religione cattolica e spartita in due ricorrenze: Ognissanti (1novembre) e li morti (2 novembre).

*

“Ognissanti mantellu e guanti”.

*

“Come fa lu jornu de li Santi, cuscì farã fino a Natale”.

*

“Pe’ li morti la née sull’orti”.

*

“Prima e dopo li morti la vurasca (burrasca) è alle porte”.

*

“Li morti, la née pe’ li fossi e le fave pe’ li morti”

*

In epoca romana le fave simboleggiavano le anime dei defunti che, secondo la leggenda, tra il 1° ed il 2 novembre si risveglierebbero dall’aldilà e tornerebbero tra i vivi. Secondo la tradizione dell’antica Roma, le fave secche venivano distribuite ai funerali perché rappresentavano l’anima dei defunti.

“Pare che lu nome fave de li morti, armino pe’ le Marche, venga da lu fattu che ‘na orda le fave se somentava proprio lì 2 de novembre.

De ‘sti durgitti se ne troa de du’ tipi, morbidi e duri.

‘Na ricetta tipu dice: 150 g de mannole, 120 de zucchero, 150 de farina, 30 de vuro (burro), un ou, un pizzicu de cannella in porvede (polvere), ‘na scorza grattata de menzu limó’, un pizzicu de sale e a piacimentu ‘na vustina de vanillina.

Macenà’ fine le mannole, mischjalle co’ la farina e la vanillina, mette lo zucchero, la cannella e la scorza grattata de limó’. Mischjà’ ancora co’ lo vuro e l’ou. ‘Mpastà’ per bene. Spartì’ l’impastu in rotolini e tajalli in parti lunghe 3 cm. Formacce tante palline e premele co’ un ditu su lo menzo. ‘Nfornà’ a 180 gradi per 12 minuti, sfornalle appena ‘ndorate.

‘Na leggenda maceratese vulia che li 2 de novembre chj magnava li fichi frischi non avria più sintito friddo per tutta l’invernata.

Sempre li dui adèra usanza de lessà’ o ‘rrustì’ le castagne, po’ cuprille de zucchero, mmollalle (bagnarle) co’ l’alcol puro, brusciacchjalle e magnalle.

‘N’antra ricorrenza adèra Sa’ Martì’.

*

“Oca, castagna e vì’ pe’ festegghjà’ Sa’ Martì'”.

*

“A Sa’ Martì’ ogni musto è vi'”.

*

“Sa’ Martì’ casca le foje e se spilla lo vì'”.

*

“Da San Martino l’inverno è in cammino”.

*

“A Sa’ Martì’ lo gra’ va a lu mulì'”.

*

“San Martino lea lu bove da lo strascino (l’aratro).

*

“A Sa’ Martì’ se spusa la fija de lu contadì’.

*

“In tempu de mezzadria, in quistu mese finia l’annata agraria, se facia li cunti de li raccordi e se c’èra da cambià’ terenu se cambiava adesso.

Le donne cuminciava a filà’ la canepa e la stoppa co’ la rocca, perché po’ a dicembre se tissia.

Durante li primi nove jorni de lu mese adèra usanza jirà’ le contrade cantènno le pasció’ de l’aneme sante.

*

“Per San Renato (12 novembre) stura la votte anche lu curatu”.

*

“Per San Fredià’ (Frediano, 18 novembre) se somenta a piena ma'”.

*

“San Clemente (23 novembre) l’inverno mette un dente”.

*

“Per Santa Caterina (25 novembre) teni pronta la fascina”.

*

“Per San Valeriano (27 novembre) finisce la semina sul monte e sul piano”.

*

“Novembre va in montagna e ‘bbraccia la castagna”.

*

“La née de novembre fa vène a la semente”.

*

“Lu mese de bruma (cioè novembre) davanti me scalla, derèto me cunzuma”.