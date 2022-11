RICORRENZA - La cerimonia si è svolta oggi con la deposizione delle corone d'alloro e i messaggi del sindaco e di diversi studenti

Celebrato oggi a Tolentino il centoquattresimo anniversario del 4 novembre. Come tradizione, nel corso della mattinata sono state deposte corone di alloro al famedio dei caduti al cimitero comunale e in via IV novembre. Dopo la pausa dovuta alla pandemia, l’amministrazione comunale ha predisposto una manifestazione a cui hanno preso parte oltre al sindaco Mauro Sclavi e al presidente del Consiglio comunale Alessandro Massi Gentiloni Silverj, il comandante della Compagnia dei carabinieri di Tolentino Giulia Maggi, tutti gli assessori, diversi consiglieri comunali sia di maggioranza che di minoranza, i rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’arma, tra cui i carabinieri in congedo con il capitano Giuseppe Losito, l’Anpi con il presidente Lanfranco Minnozzi, l’associazione delle Famiglie dei caduti e dispersi in guerra e studenti degli istituti Don Bosco, Lucatelli e Filelfo.

Le celebrazioni sono iniziate con la messa celebrata a San Catervo dal parroco Gianni Compagnucci. A seguire autorità e cittadini hanno formato un corteo che, accompagnato dal corpo bandistico “Nicola Simonetti” dell’associazione musicale “N. Gabrielli – Città di Tolentino”, diretto dal maestro Luigino Ferranti ha raggiunto il monumento della Vittoria, in via Nazionale, dove è stata deposta una corona d’alloro.

Successivamente il corteo ha sfilato per via Nazionale fino a raggiungere piazza della Libertà dove, dopo l’alzabandiera è stato eseguito l’inno nazionale e il sindaco e la comandante dei carabinieri hanno deposto una corona d’alloro sulla lapide che ricorda il messaggio di Diaz del 4 novembre 1918.

Come previsto dal cerimoniale si sono susseguiti gli interventi del sindaco Sclavi, del presidente del Consiglio, del sindaco del Consiglio comunale dei ragazzi, Benedetta Cotognini, e del presidente del Consiglio comunale dei ragazzi, Filippo Pisani. A chiudere le celebrazioni le letture e i messaggi dei rappresentanti degli studenti dell’istituto comprensivo Filelfo: Katerina Semino, Viola Schiavoni, Daniele Spalvieri, Caterina Sbaraglia e Azzurra Salvatori.

Nel corso dei vari interventi è stato ricordato il grande sacrificio di chi ha combattuto la Prima guerra mondiale e non solo per l’affermazione dei più alti valori quali la democrazia, la libertà e la pace, sacrificio che deve essere tramandato alle giovani generazioni ed inoltre è stata sottolineata l’importanza del lavoro delle forze armate che oggi, fortunatamente sono soprattutto forze di pace e di cooperazione. I ragazzi, in particolare hanno evidenziato come anche la Costituzione prevede in un proprio articolo il fatto che “l’Italia ripudia la guerra”.