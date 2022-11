SERIE D - I cremisi perdono 1 a 0 a Chieti, decisivo Pietrantonio in mischia. In classifica, restano ad otto punti in piena zona playout

Beffa finale per il Tolentino, che esce sconfitto di misura a Chieti. All’Angelini un gol in mischia all’85’ di Pietrantonio punisce i cremisi di Mattoni, che avevano retto bene per l’intero arco della partita. Una partita da 0 a 0 si trasforma nella sesta sconfitta consecutiva in campionato (interrotta solamente dal successo ai rigori contro il Fano in Coppa Italia mercoledì scorso). La classifica preoccupa ancora, con il Tolentino inchiodato ad otto punti, in piena zona playout. Domenica la sfida al Della Vittoria contro il Notaresco.

La cronaca. La partita decolla intorno alla metà della prima frazione. Al 19′ Cesario spedisce alto sopra la traversa. Un giro di lancette e risponde Cicconetti, che solo in area spara addosso a Serra, il quale devia in angolo. Immediatamente dopo, al 23′, Barbetta calcia dal limite e colpisce la traversa. La ripresa si apre equilibrata, non si registra nessuna particolare occasione da gol fino al 66′ quando Mesawoud ci prova dalla distanza, ma il suo tentativo è contratto in angolo. Cinque minuti più tardi il neoentrato Chitanu si rende pericoloso con un tiro in area di rigore ma la sfera viene respinta da Moro e poi dalla difesa cremisi. Il Tolentino squilla all’84’, frutto della punizione di Tizi dal vertice dell’area, fuori di un soffio. Gol mangiato, gol subito. Un minuto più tardi ecco la rete del Chieti, in mischia in area grazie al guizzo di Pietrantonio. I cremisi di Mattoni si sbilanciano e nel recupero (93′) rischiano di subire ancora in contropiede, Moro salva su Rossi.

Il tabellino:

CHIETI: Serra, Spinelli, Pietrantonio, Ferrari (84′ Di Renzo), Salto Lomba, Bregasi, A. Rossi (53′ G. Rossi), Amato, Cesario, Barbetta (68′ Chitanu), Mesawoud. A disp.: M. Vitiello, Di Meo, Riosa, Pichard, Marino, Grasso. All.: Cotta.

TOLENTINO: Moro, Stefoni (60′ Massarotti), Salvatelli, Lattanzi (60′ Di Biagio), Adorni, Nagy, Alagia (31′ Tankuljic), Marcelli, D. Vitiello (55′ Moscati), Tizi, Cicconetti. A disp.: Giorgi, Riberon, Gori, Giuli, Nacciarriti. All.: Mattoni.

TERNA ARBITRALE: Leorsini di Terni (Giacomini di Viterbo – Petrakis di Siena)

RETE: 85′ Pietrantonio

NOTE: ammoniti: Lattanzi, Adorni, Mesawoud, Pietrantonio. Recupero: 8′ (3’+5′)