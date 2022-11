NOZZE - Nara Settembrini e Sauro Orazi e Giuseppina Campetella e Mario Salvatori hanno rinnovato le loro promesse nuziali

Sposi da 50 anni. A San Severino ben due coppie hanno festeggiato negli ultimi giorni questo importante traguardo.

Era il 29 ottobre del 1972 quando a Loreto si son detti “Sì” e 50 anni dopo Nara Settembrini e Sauro Orazi hanno rinnovato la loro promessa di matrimonio nella chiesa del Sacro Cuore al Torrone, nella loro Serralta. La messa è stata officiata da padre Luciano Genga. La festa è proseguita con i familiari, i figli Manila e Cristiano e tutti i nipoti, parenti, amici e i dipendenti con le loro famiglie della Ser.Edil, l’attività di famiglia dove Nara e Sauro hanno lavorato da sempre. In festa tutta la comunità di Serralta, ma anche la Settempeda e la Polisportiva, le due società alle quali Sauro, da uomo di sport, è particolarmente legato e dove ha svolto per anni ruoli importanti come dirigente.

Giuseppina Campetella e Mario Salvatori hanno festeggiato invece il loro cinquantesimo il primo novembre. Si sono sposati nel 1972 al santuario di San Pacifico. Così, proprio nella festa di Ognissanti di quest’anno, la coppia ha festeggiato le nozze d’oro durante la celebrazione delle 11.15 alla Madonna dei Lumi.

Con Giuseppina e Mario c’erano i figli Fabio e Stefano assieme alle loro famiglie, nonché gli altri parenti e gli amici di sempre. Gli sposi hanno rinnovato le loro promesse nuziali. La famiglia Salvatori è piuttosto conosciuta, non solo a Sant’Elena, dove abita. In particolare Mario è da sempre un grande esperto di norcineria e i “segreti del mestiere” li ha trasmessi ai figli Fabio e Stefano che oggi lavorano entrambi nel settore della macellazione delle carni.