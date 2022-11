PROMO - A 50 anni giunge il momento di fare check-up specifici. Ecco gli aspetti della salute da tener d'occhio

Per il secondo anno di fila, spinto dal forte consenso della primissima iniziativa, il Gruppo Medico Associati Fisiomed guarda a questo mese riproponendo “Novembre azzurro”, dedicato cioè alla prevenzione della salute maschile.

Anche quest’anno, dunque Fisiomed si rivolge ad un target specifico: gli uomini di 50 anni. Un’età che viene sempre più rivalutata e rimarcata poiché si è sempre in grado di fare attività motoria come prima, magari con più riposo. Ma è anche l’età dei primi bilanci. Si può e si deve continuare a guardare con interesse al futuro, tuttavia giunge il momento di fare check-up specifici.

È importante tenere sotto controllo l’evoluzione del proprio corpo e Fisiomed ricorda che grazie ai suoi macchinari all’avanguardia per effettuare i test, nonché le valutazioni dei suoi medici e specialisti, può aiutare i pazienti con la corretta e fondamentale prevenzione.

Quali sono gli aspetti della salute che un uomo sui 50 anni deve tener d’occhio? Eccoli.

Il sistema cardio-circolatorio. Il cuore fa il suo lavoro già da parecchio tempio, pertanto è il caso di fare una serie di esami per verificare che tutto funzioni a dovere. Alcune cose si possono fare da casa, come il monitoraggio della pressione arteriosa, ma per altre è importante consultarsi con il medico, che potrebbe suggerire un controllo del colesterolo, un ecodoppler (per individuare un’eventuale arteriosclerosi) e un elettrocardiogramma.

La prostata, uno dei tumori più diffusi. Per fortuna se viene diagnosticato precocemente ha un tasso di guarigione molto alto. A partire dai 50 anni è importante fare un controllo annuale e verificare, tramite un esame del sangue, i valori di PSA (antigene prostatico specifico) che è un (parziale) indicatore della presenza di un tumore. È possibile arrivare a controllare la prostata anche con un’ecografia.

Il metabolismo. Dopo i 50 anni vanno controllati colesterolo (HDL e LDL), trigliceridi, glicemia, funzione epatica (Got, Gpt, transaminasi), funzione renale (azotemia e creatinina), emocromo, proteina C reattiva.

Colon-retto. Il sangue occulto è il campanello d’allarme che indica la possibile presenza di un tumore del colon e del retto. In associazione alla colonscopia (che è suggerita una volta ogni 10 anni), la ricerca del sangue occulto è in grado di individuare precocemente il 75% dei tumori.

Vista. Dopo i 40 anni il cristallino perde l’elasticità originaria e inizia a fare fatica a far vedere bene gli oggetti da vicino. Dopo i 50 anni una visita per controllare lo stato dei propri occhi è d’obbligo: potete quindi prenotare una visita dall’oculista o dall’optometrista per capire se è meglio intervenire con un occhiale da lettura.

Polmoni. Siete fumatori? Dopo i 50 anni è consigliatissimo fare un esame spirometrico con cadenza almeno annuale.

