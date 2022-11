ORGOGLIO - Dalle Giornate Fai di Primavera alla Sagra dei Sughitti ribalta nazionale per il borgo medioevale. La consigliera Perugini: «Ci faremo trovare pronti anche per il 2023»

«È stata una stagione turistica entusiasmante, intensa, che ha visto tantissimi turisti arrivare in tutti i mesi, da primavera fino a questi giorni, che complici le belle giornante, vedono ancora tanti visitatori, italiani ma anche stranieri, gironzolare per le vie e le piazze del borgo». Nelle parole piene di soddisfazione di Fiorella Perugini, consigliera comunale con delega al Turismo, è riassunto il bilancio dell’attività dell’Ufficio turistico di Montecassiano che si è conclusa in questi giorni e che ha fatto registrare un 2022 da incorniciare.

«L’offerta naturalmente prosegue, chi raggiungerà Montecassiano potrà comunque visitare la Chiesa collegiata e scoprire i tanti vicoli e piazzette del borgo che ha mantenuto intatto il proprio aspetto medioevale e su richiesta (al numero 320.7404643) potrà concordare una visita guidata visitando così la Pinacoteca e gli altri monumenti adibiti a museo – si legge in una nota del Comune -. Montecassiano che da alcuni anni ha ottenuto riconoscimenti turistici importanti è riuscita a mostrare al livello nazionale, le bellezze e le unicità artistiche, architettoniche e gastronomiche del piccolo ma attrattivo borgo della provincia di Macerata.

Una realtà ricca di storia e accogliente nel Dna che dalla festività del patrono San Giuseppe ha dato il via a una stagione turistica da record tracciando la via sin da subito con le giornate Fai di primavera che quest’anno, grazie al supporto del presidente nazionale Fai, prof. Magnifico, ha consentito di ottenere la ribalta nazionale catalizzando l’attenzione (e la presenza) di migliaia di persone. Sull’onda delle Giornate Fai e complici temperature e giornate anche queste da record, i weekend successivi hanno visto tante persone voler visitare e conoscere le bellezze del borgo allietate anche da numerosissimi eventi e manifestazioni organizzate grazie all’entusiasmo e all’impegno di associazioni (Montecassiano è anche Paese delle associazioni) e Pro loco: da Svicolando al Palio dei Terzieri, dal Macsi festival con performance quest’anno di alto valore culturale a “Il borgo dei desideri” il 10 agosto scorso», si legge nella nota dell’Ente.

«Un supporto importante – aggiunge Perugini – l’Ufficio lo ha offerto come sempre anche in occasione della Sagra dei Sughitti che quest’anno è stata tappa del Gran Tour di tipicità che ha offerto a questo piatto tipico del borgo e al borgo stesso un’ulteriore enorme visibilità regionale e nazionale. È bello vedere il turismo crescere di anno in anno, questa amministrazione ci ha creduto da subito nel supportare fortemente il turismo, appoggiando in tanti modi le attività promozionali e gli eventi che danno visibilità e gratificazione promozionale al borgo.

Voglio ringraziare l’Ufficio turistico e chi negli anni ci ha lavorato, abbiamo visto aumentare il numero dei turisti in maniera esponenziale; non più solo nei weekend, ma durante tutto l’arco della settimana. In primavera come in estate. I ragazzi ci hanno sempre anche aiutato molto nelle attività social rendendo il nostro profilo sempre aggiornato e facendone un ulteriore strumento di promozione. Ringrazio di vero cuore i ragazzi Caterina Palmieri, Anthony Rinaldi e Giacomo Giustozzi che con il loro impegno e la loro cortesia ci hanno fatto ulteriormente apprezzare da quanti hanno usufruito dei nostri servizi.

Un altro enorme grazie va alla Pro loco che è sempre pronta ad aiutare negli eventi più complessi, agli altri amministratori con i quali si condividono scelte e strategie, all’assessore alla Cultura Ilaria Matteucci e a Letizia Dalmazi e allo Studio grafico “Numero quattro”, di Lorenzo Richiardi che quest’anno ha creato per noi un nuovo logo e nuovi gadget». Il prossimo appuntamento è per domani, sabato 5 novembre, con “Borgo in rosa”, una visita guidata dedicata a tutte le donne, in collaborazione con l’associazione OrchIdee. Intanto si lavora per programmare l’attività promozionale e turistica del 2023, «La speranza – conclude Perugini – è che anche la prossima stagione ci veda meta di tanto turismo, noi ci faremo trovare sicuramente pronti».