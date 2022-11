CIVITANOVA - La proiezione del film e l'incontro con il regista e attore lunedì alle 21,15

La proiezione del film “Ragazzaccio” e l’incontro con Paolo Ruffini (registra sceneggiatore e produttore della pellicola) si terrà lunedì alle 21.15, al cine- teatro Rossini e non più al Cecchetti, come precedentemente annunciato.

Visto l’interesse e l’attenzione che Ragazzaccio sta suscitando a livello nazionale e per facilitare l’incontro con l’autore, gli organizzatori hanno ritenuto opportuno un cambio di location. Al momento quella di Civitanova è l’unica tappa prevista di presentazione con Ruffini nel Maceratese e sarà la seconda nella regione. Vista la valenza dell’opera, la serata è promossa dall’Azienda Teatri di Civitanova in collaborazione con l’Associazione Veder Crescere con il Dialogo di Andrea Foglia, vicepresidente di Red Rete Educazione Digitale, associazione che si pone come primo obiettivo quello di educare adulti e ragazzi per un uso più consapevole delle nuove tecnologie. Prezzo biglietto: intero 5 euro, ridotto 4 euro (fino a 18 anni, oltre i 65 e studenti universitari fino a 24 anni).