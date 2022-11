ECONOMIA - Il sindaco Mauro Sclavi, il vicesindaco Alessia Pupo e l’assessore alle Attività Produttive Fabiano Gobbi si sono confrontati con il direttore Gianni Niccolò e dalla responsabile dell’Area finanza agevolata Anna Ruffini

L’ascolto e il confronto con le aziende del territorio per conoscere le reali esigenze delle stesse in modo da poter elaborare un piano di azione, che coinvolga anche la pianificazione territoriale, volto a fornire servizi e opportunità di crescita per tutto il settore produttivo di Tolentino, certamente molto variegato e con molte eccellenze. E’ la strategia concordata dall’amministrazione di Tolentino con Confindustria Macerata. Nei giorni scorsi infatti, il sindaco Mauro Sclavi, il vicesindaco Alessia Pupo e l’assessore alle Attività Produttive Fabiano Gobbi si sono incontrati con Confindustria Macerata rappresentata dal direttore Gianni Niccolò e dalla responsabile dell’Area finanza agevolata Anna Ruffini.

«Partendo dal presupposto – si legge in una nota dell’amministrazione – che l’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Sclavi, come Confindustria, crede nell’impresa come motore di crescita e di sviluppo, nel mercato quale luogo di incontro e di relazione prima che di scambio di merci, la riunione è servita innanzitutto per conoscersi e per confrontarsi su tematiche molto importanti e che riguardano le imprese quali la transizione ecologica, la trasformazione digitale, la formazione professionale e come vuole la mission di Confindustria la costruzione di un nuovo modo di pensare al lavoro, in cui le persone siano elemento essenziale della trasformazione».

«Siamo grati a Confindustria – ha detto il sindaco Mauro Sclavi – per essere al nostro fianco per offrire nuove opportunità di crescita alle nostre aziende, puntando su innovazione e transizione ecologica, per affrontare le nuove sfide dei mercati con i giusti strumenti e sfruttare le possibilità del Pnrr. E’ nostra intenzione continuare a collaborare con un partner istituzionale così importante».