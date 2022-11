AUGURI - Presente alla festa anche il sindaco Ciarapica che ha omaggiato la nuova centenaria a nome della cittadinanza

Assunta Foresi compie 100 anni, rimpatriata dei nipoti da mezzo mondo per festeggiare il centenario. Festa grande in via Centofiorini 27 a Civitanova per il compleanno di Assunta Foresi che ha compiuto il secolo di vita il 1 novembre, festa di Ognissanti. Per l’occasione nonna Assunta è stata festeggiata dai nipoti, molti dei quali vivono all’estero, ma non hanno voluto mancare l’appuntamento.

Per lei c’erano Daniele Santini arrivato da Antibes, Francia, Jenny Scocco col piccolo Riccardo, Manuela Scocco arrivata da Malta e Leonardo Santini da Berlino. I viaggi del resto fanno parte del dna di famiglia: anche Assunta è stata migrante, in Svizzera negli anni 60. Ritornata a Civitanova ha lavorato fino alla pensione nel calzaturificio Rinaldelli di Civitanova Alta.

Anche il sindaco ha voluto festeggiare la centenaria: «I miei più sentiti e sinceri auguri da parte dell’amministrazione comunale e di tutta Civitanova alla dolcissima centenaria Assunta – ha riferito Fabrizio Ciarapica – per questo traguardo importante. Pensando ai suoi cento anni provo emozione, perché lei ha attraversato le vicende tristi, difficili e felici di un secolo della nostra storia. Oggi è ricambiata dall’amore e dalle cure dei suoi cari e trasmette a noi tutti un prezioso patrimonio di tradizioni e di valori. La sua “lunga giovinezza” è per tutti noi un esempio di vita. Tanti auguri nonna Assunta».