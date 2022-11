Macerata, da 70 anni “Civitas Mariae”

ANNIVERSARIO - Celebrazioni dal 9 al 15 novembre. Il vescovo Marconi: «Continuiamo a cercare le vie che uniscono ed aiutano a costruire la città». Il sindaco Parcaroli: «Rinnoviamo un patto che va oltre ogni preziosa diversità»

Il 16 novembre 1952, in riconoscimento della sua plurisecolare devozione mariana, Macerata veniva proclamata ufficialmente «Città di Maria». L’avvenimento è ricordato dal mosaico della Vergine sulla fronte del Palazzo Civico, fiancheggiato da due pietre che portano incise a caratteri capitali le parole Civitas Mariae. In vista delle imminenti celebrazioni per ricordare il 70° anniversario della Città di Macerata “Civitas Mariae”, monsignor Nazzareno Marconi ha commentato: «Settanta anni fa questa decisione popolare fu un bel segno di armonia e comune sentire della nostra gente, pur nel rispetto di storie e culture diverse. Vorrei soprattutto fare memoria di questo, per continuare a cercare le vie che uniscono ed aiutano a costruire la città».

Alle parole del vescovo diocesano si sono affiancate quelle del sindaco Sandro Parcaroli: «Rinnoviamo un patto che va oltre ogni preziosa diversità e che, negli anni, ha contribuito a costruire un’identità di città capace di mettere al centro il valore delle persone» e quelle del presidente del Consiglio comunale Francesco Luciani col «ringraziamento al Consiglio comunale che, ancora una volta, si è reso partecipe di una iniziativa sentita e di grande valore per la città andando a ricordare la delibera del 1952».

Le celebrazioni si terranno dal 9 al 15 novembre secondo questo programma

Mercoledì 9 novembre alle 21 – Oratorio sacro in onore della Vergine Maria – Chiesa di San Giorgio

Giovedì 10 novembre alle 16 – Convegno teologico Mariano – Palazzo Bonaccorsi (conferma obbligatoria, scrivere a: segreteria@diocesimacerata.it)

Giovedì 10 novembre alle 19 – Apertura Mostra sulla devozione a Maria – Basilica “Mater Misericordiae”

Domenica 13 novembre alle 16 – Chiesa Immacolata Corso Cavour – Santa Messa solenne presieduta dal vescovo Nazzareno Marconi – a seguire processione dalla chiesa dell’Immacolata fino in Piazza della Libertà dove avverrà il rinnovo della Consacrazione della città alla Vergine insieme al Sindaco e alle autorità convenute.

Martedì 15 novembre alle 10:30 – Palazzo Buonaccorsi (in caso di maltempo presso la Sala Consiliare) – Consiglio comunale straordinario per il rinnovo della Consacrazione della città alla Vergine, con la partecipazione dell’Orchestra Fiati “Insieme per gli Altri” diretta dal M° Gianpiero Ruggeri.

Per qualsiasi informazione rivolgersi a segreteria@diocesimacerata.it