In scena le emozioni con Dodi Battaglia domenica, 6 novembre, alle 17, al Teatro Gentile di Fabriano. “Nelle mie corde – Canzoni & Sorrisi”, il suo nuovo spettacolo, vedrà il ritorno alla regia teatrale di Fausto Brizzi.

Sarà un dialogo intimo, divertente e fantasioso tra l’ex Pooh e le sue chitarre? Seppur paradossale, sarà proprio così. Un viaggio virtuale, anzi un sogno in cui Dodi ricorderà, con le sue straordinarie compagne di avventura, cinquant’anni di successi. Ricordi tra palchi e sale d’incisione dove non mancheranno le emozioni.

«Tengo molto a questo spettacolo a cui sto lavorando con Fausto Brizzi da prima dell’estate – esordisce Dodi – Per me debuttare nelle Marche è una grande emozione perché il pubblico marchigiano mi ha sempre accolto con grande calore. Sono convinto che sarà una bella serata: vi aspetto numerosi».

Racconterà i Pooh, parlando delle sue chitarre ma non solo; alternerà cenni storici, aneddoti, retroscena e immagini inedite, pubbliche e private, legati a questo lungo percorso in loro compagnia.

Domenica 6 novembre, alle 17, prenderà il via, quindi, proprio dal prestigioso teatro fabrianese, il tour di Nelle mie corde – Canzoni & Sorrisi che Dodi Battaglia porterà nei migliori teatri italiani. Ingresso unico 25 euro – Loggione 10 euro.

Prevendite on line: www.vivaticket.com

La biglietteria del Teatro Gentile, utenza telefonica 0732-3644, sarà aperta tutti i giorni dalle 16 alle 19.

Chi è Dodi Battaglia – Musicista, compositore, polistrumentista, chitarrista e voce dei Pooh dal 1968 al 2016, Donato Battaglia, in arte Dodi, è autore di oltre 140 brani dei quali più di 70 sono stati composti per il gruppo. Vanta numerosi e prestigiosi riconoscimenti, tra cui il titolo di “miglior chitarrista europeo” conferito dal giornale tedesco “Die Zeitung” nel 1981 e da parte della rivista “Der Spiegel” nel 1986 e per due anni consecutivi “miglior chitarrista italiano”. La Fender realizza una chitarra con il suo nome su sue specifiche e lo stesso fa l‘australiana Maton lo sceglie come testimonial.