SAN SEVERINO E PIEVE TORINA - La giovane alleva galline, mucche e maiali. Nelle Marche è stata accolta da Coldiretti Macerata

L’agricoltura maceratese da prendere a modello per far crescere il settore primario nel mondo. È terminato oggi il tour esplorativo di Matilde, imprenditrice agricola delle Seychelles che in questi giorni ha visitato San Severino e Pieve Torina. La giovane in patria alleva galline, mucche e maiali. Nelle Marche è stata accolta da tutta la struttura di Coldiretti Macerata, ospitata da Fabio Fucili con il suo allevamento di maiali e ha poi incontrato la collega maceratese Alba Alessandri, per visitare il suo allevamento avicolo apprezzandone il sistema automatico di raccolta e confezionamento delle uova. Ha inoltre avuto modo di osservare le fasi di raccolta delle olive, la produzione dell’olio extravergine di oliva e quella di birra agricola da Simone Fattobene.

Il progetto, realizzato da Andreas Hermes Academy (AHA), Consiglio Europeo dei Giovani Agricoltori (CEJA) e AgrarKontakte International (AKI), in collaborazione con Sacau (Confederazione agricola dell’Africa australe), prevede scambi tra giovani agricoltori europei e africani. Dopo una settimana di incontri a Bruxelles (per le Marche ha partecipato Fabio Fucili) i partecipanti trascorrono una settimana nelle fattorie europee. «L’obiettivo è quello di avvicinare gli agricoltori africani al nostro modello associativo per permettere loro di crescere, insieme, a livello personale e professionale», conclude Coldiretti Macerata.