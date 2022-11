MACERATA - Terzo appuntamento con i concerti di Appassionata domenica 6 novembre alle 18 al teatro Lauro Rossi

Terzo appuntamento dei Concerti di Appassionata domenica 6 novembre, alle 18, al Teatro Lauro Rossi a Macerata. L’Ensemble Micrologus presenterà “De l’alta stirpe d’Aragona antica – Dalla casata d’Aragona a gli Este di Ferrara, il mecenatismo musicale al tempo di Isabella D’Este, Lucrezia Borgia e l’Ariosto”.

Un concerto dedicato alla musica eseguita nelle corti di Isabella D’Este e di Lucrezia Borgia: dagli strambotti popolareschi alle raffinate esecuzioni degli improvvisatori e dei contrappuntisti dell’epoca. Un posto speciale era dedicato alla poesia cantata e all’epica improvvisata sulla lira da braccio e sulla cetra. Il poema dell’Ariosto, l’Orlando, ha ispirato molti musicisti a comporre madrigali polifonici e arie per cantare versi.

Saranno eseguire musiche dei massimi compositori dell’epoca, come Josquin Des Pres, Jacques Arcadelt, Juan del Encina, Alessandro Demofonte, Bartolomeo Tromboncino attivi presso la corte ferrarese degli Este, nel cui ambito Ariosto trascorse gran parte della propria vita, o nelle altre capitali artistiche del rinascimento, come la Mantova dei Gonzaga, con cui pure il poeta ebbe contatti. Compositori che dominavano la scena musicale italiana ed europea dell’epoca.

In programma dunque una scelta significativa del repertorio in voga tra i mecenati illustri di quelle corti che ci hanno lasciato informazioni tali che hanno permesso di ricostruire quel paesaggio sonoro caro agli umanisti e ai cortigiani tra la fine del ‘400 e gli inizi del ‘500.

In una ideale continuità e grazie ad una “relazione meravigliosa” con Macerata Culture i possessori del biglietto del concerto del 6 novembre potranno accedere alla visita della mostra dedicata a Carlo Crivelli con il biglietto ridotto a 7 euro (anziché 9,50) fino al 13 novembre mentre coloro in possesso del biglietto del Museo di Palazzo Buonaccorsi/mostra Crivelli emesso tra il 31/10 e il 6/11 verrà data la possibilità di acquistare il biglietto del concerto a 15 euro (anziché 20) . I biglietti vanno mostrati alle rispettive biglietterie per la applicazione delle riduzioni).