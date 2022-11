SAN SEVERINO - L'allenatore del Perugia presenterà il libro a lui dedicato oggi pomeriggio alle 18,30 al teatro Italia

Il calcio di mister Fabrizio Castori in un libro che sarà presentato oggi (2 novembre) a San Severino. Autori Massimo Boccucci e Simone Paolo Ricci. Nel testo si racconta dell’uomo prima che dell’allenatore. Si intitola “Fabrizio Castori, la storia di mister promozioni” e oggi alle 18,30 sarà presentato al teatro Italia. Insieme agli autori sarà presente il protagonista, mister Castori, che attualmente allena il Perugia.

«Alla mia età – dice Castori nelle pagine a lui dedicate – ho capito come ogni sconfitta che ho subito sul campo e fuori è servita a gettare le basi per una nuova vittoria. Così si va avanti, così si vincono le battaglie. Senza vittimismo e senza piangersi addosso, con i muscoli delle gambe tesi allo spasimo e gli occhi della tigre sempre puntati verso la porta avversaria. Così si vincono i campionati». «Dalle pagine di questo libro – si legge nella prefazione firmata da Arrigo Sacchi – esce un sano profumo di provincia, quella che piace a me. Storie semplici di persone comuni che sono poi la colonna vertebrale che tiene in piedi questo Paese che è l’Italia».

Proprio lo scorso anno San Severino ha premiato Castori. Nato in città l’11 luglio 1954, Castori iniziò a tirare i primi calci a un pallone con i compagni dell’oratorio San Paolo. Poi l’esordio nella formazione locale della Settempeda e la scalata di tutti i campionati della Figc, dalla terza categoria fino alla massima serie.

Ad organizzare l’incontro, patrocinato dal Comune, la società sportiva Settempeda e la redazione del periodico Il Settempedano.