TREIA - La conducente della vettura è stata soccorsa e poi trasportata all'ospedale di Torrette. L'incidente sulla provinciale 361

Scontro tra auto e camion a Passo di Treia, una donna soccorsa con l’eliambulanza e trasportata all’ospedale di Torrette, ad Ancona. L’incidente è avvenuto intorno alle 15,20. Per cause in corso di accertamento lungo la strada che va in direzione di Villa Potenza si sono scontrate, frontalmente, una vettura con alla guida una donna e un camion.

Immediati i soccorsi sul posto da parte del 118 e dei vigili del fuoco. La donna, 45enne, era incastrata all’interno dell’abitacolo ed è stata estratta dai vigili del fuoco. Nel frattempo è stato richiesto l’intervento dell’eliambulanza, viste le condizioni della donna. Il velivolo è atterrato alla piazzola di Macerata in attesa dell’arrivo dell’ambulanza con a bordo la conducente rimasta ferita nell’incidente. La 45enne è stata poi trasportata all’ospedale regionale di Ancona. Nulla di grave per l’uomo che era alla guida del furgone. Sul posto, per occuparsi dei rilievi, sono intervenuti i carabinieri.

(foto di Fabio Falcioni)

(Ultimo aggiornamento alle 18,20)