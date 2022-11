ECCELLENZA - I ragazzi di Bolzan vincono 3 a 0 la semifinale di andata trascinati da Triana, Passewe e Trillini. Mercoledì 16 novembre il ritorno in terra picena

Il Valdichienti è con un piede in finale della Coppa Italia di Eccellenza. I ragazzi di Bolzan battono 3 a 0 l’Atletico Azzurra Colli nella semifinale d’andata giocata al Comunale di Villa San Filippo e ipotecano il passaggio del turno, che si deciderà fra un paio di settimane (mercoledì 16 novembre) in terra picena. Il match si sblocca al tramonto del primo tempo (35′): cross dalla fascia e Triana di testa trafigge Scartozzi. Ad inizio ripresa il raddoppio (49′): contropiede di Passewe, che salta un uomo e calcia da dentro l’area infilando il portiere sul secondo palo. Nel finale (83′) Del Brutto recupera palla a centrocampo e verticalizza per Passewe il quale serve il subentrato Trillini che cala il tris. Nei turni precedenti di Coppa Italia, nei turni precedenti sempre di andata e ritorno, il Valdichienti aveva eliminato la matricola Chiesanuova e il Montefano. Domenica prossima, in campionato, i ragazzi di mister Ruben Dario Bolzan saranno di scena nella tana della Forsempronese.

Il tabellino:

VALDICHIENTI: Cingolani, Mazzieri (65′ Omiccioli), Cernetti, Cisbani, Pigini (83′ Morresi), Elias Celli (65′ Sopranzetti), Triana (70′ Trillini), Sebastiano Lattanzi (65′ Sfasciabasti), Del Brutto, Andrea Lattanzi, Passewe. A disp.: Rossi, Tombolini, Giannini, Del Gobbo. All.: Bolzan.

ATLETICO AZZURRA COLLI: Scartozzi, Spadoni (67′ Albanesi), Vallorani, Aliffi, Filipponi, Alfonsi (80′ Zadro), Jallow (85′ Panichi), Fazzini, Ciabuschi, Alighieri (77′ Falco), Del Marro (67′ Poli). A disp.: Castelletti, Acciarri, Cancrini, Gesuè. All.: Stallone.

ARBITRO: Ferroni di Fermo.

RETI: 35′ Triana, 49′ Passewe, 83′ Trillini.

NOTE: ammoniti: Cingolani, Cernetti, Passewe, Aliffi, Alfonsi.