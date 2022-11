CIVITANOVA - Lavori davanti allo stabilimento la Lampara. Sistemare le barriere ha un costo di 360mila euro

Riallineamento delle scogliere a Civitanova, appaltati i lavori sul lungomare nord. Si tratta del primo stralcio, davanti allo stabilimento balneare la Lampara. Per il riallineamento delle barriere frangiflutti serviranno 360mila euro, di cui 300mila stanziati dalla Regione Marche e 60mila dal comune di Civitanova, derivanti da un avanzo di amministrazione. L’intervento è stato illustrato dall’assessore ai Lavori pubblici e demanio, Ermanno Carassai. La gara d’appalto è stata aggiudicata alla “Carmar sub srl” per un importo di 222.523 euro derivante da un ribasso d’asta del 7,6%. «Si va a completare un’opera fondamentale per la sicurezza della spiaggia e della costa del nostro lungomare iniziata da questa amministrazione nel 2018 – spiega l’assessore Carassai -. Gli ultimi lavori risalgono ad inizio 2022 con il rinforzo del tratto di scogli antistante gli stabilimenti balneari Federico e Galileo, ed ora si prosegue per un tratto di 80 metri lineari. Ma l’intervento vuole gettare anche le basi per un ulteriore riallineamento delle scogliere verso Porto Potenza. A tale scopo, abbiamo già avuto un incontro con i responsabili delle ferrovie e abbiamo richiesto un nuovo appuntamento per proporre un’azione congiunta interessando anche la Regione».