VOLLEY - Le maceratesi in campo domani alle 20,30, la centrale: «Siamo consapevoli che troveremo dall’altra parte della rete una formazione molto ben attrezzata, sarà fondamentale l’approccio giusto al match»

Nuovo appuntamento con il grande volley di Serie A1 femminile al Banca Macerata Forum in arrivo: domani, mercoledì (ore 20.30, diretta volleyballworld.tv) la Cbf Balducci Hr affronta Il Bisonte Firenze nella quarta giornata di andata. Un’occasione di fronte al pubblico maceratese per riscattare il ko di Chieri e provare ad ottenere altri punti fondamentali per la classifica come avvenuto proprio 7 giorni fa nell’esordio casalingo contro Perugia. Non sarà impresa facile, le fiorentine arrivano da una netta vittoria contro la neopromossa Pinerolo che ha riscattato il doppio falso passo di inizio campionato che ha visto le toscane soccombere contro Busto Arsizio e Bergamo.

Come acquistare i biglietti per CBF Balducci HR Macerata vs Il Bisonte Firenze- È possibile acquistare i biglietti in prevendita su Vivaticket collegandosi al seguente link https://www.vivaticket.com/it/ticket/cbf-balducci-hr-macerata-vs-il-bisonte-firenze/195662 oppure nei punti vendita Vivaticket in Italia. Chi è in possesso del biglietto acquistato online può recarsi ai varchi di ingresso senza passare dal botteghino. Da martedì biglietti in vendita anche al Banca Macerata Forum. Giorni e orari: martedì (ore 15.30-18.00) e mercoledì, giorno della gara (dalle 17.00 ad inizio match).

Ancora tutti in arancio- HR Volley invita anche in occasione del match di mercoledì con Firenze tutti i tifosi che saranno al Banca Macerata Forum per la storica prima casalinga in Serie A1 ad indossare la maglia arancio “Forza ragazze”! Chi la possiede già è pregato di indossarla, altrimenti sarà disponibile in omaggio all’ingresso del palasport.

Alla scoperta degli avversari- Il Bisonte Firenze è una squadra dalla rosa molto ampia e che può annoverare giocatrici di assoluto livello, guidate da coach Massimo Bellano. A partire dalla diagonale palleggiatore-opposto, formata dalla regista Carlotta Cambi e dall’opposta azzurra Sylvia Nwakalor, bronzo all’ultimo mondiale. Al centro la statunitense Rhamat Alhassan e la francese Amandha Sylves, reparto schiacciatrici invece tutto belga con Britt Herbots e Celine Van Gestel (con l’opzione dell’olandese Knollema). Il libero è Sara Panetoni.

Parla Francesca Cosi (centrale CBF Balducci HR Macerata)- «Per noi arriva un altro momento importante di questo intenso inizio di stagione, un altro match molto impegnativo contro una squadra quotata come Firenze. L’obiettivo è continuare sulla stessa strada di mercoledì scorso, ogni gara di fronte ai nostri tifosi può essere determinante per fare punti preziosi per la classifica e ci proveremo naturalmente anche domani. Siamo consapevoli che troveremo dall’altra parte della rete una formazione molto ben attrezzata, caricata dalla netta vittoria ottenuta domenica scorsa contro Pinerolo e che vorrà ottenere il bis con noi. Fondamentale l’approccio giusto al match come abbiamo dimostrato di saper fare in occasione della sfida con Perugia, con l’aiuto del nostro pubblico possiamo provare a regalare un’altra soddisfazione ai tifosi maceratesi».

Parla Massimo Bellano (allenatore Il Bisonte Firenze)- «Credo che le difficoltà che incontreremo contro Macerata saranno simili a quelle della gara con Pinerolo. Affrontiamo una squadra che vive ancora sulle ali dell’entusiasmo per quanto di ottimo ha fatto nella scorsa stagione, e anche all’inizio di questo campionato, con la vittoria su Perugia che è stata fondamentale per loro. La cosa più importante sarà tenere il nostro ritmo con una certa costanza: l’obiettivo principale per noi è guardare nella nostra metà campo e cercare di lavorare bene sulla continuità del gioco, dando stabilità al cambio palla. Uno degli aspetti più determinanti in questo inizio di stagione è non avere troppi alti e bassi proprio nella fase del cambio palla, e su questo cercheremo di costruire la nostra partita».