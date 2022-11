SECONDA CATEGORIA: IL PUNTO, LA TOP 11 E I PERSONAGGI - L'attaccante del San Claudio realizza una doppietta nel 3 a 0 sulla Belfortese e conferma le sue qualità da bomber. Il talento rossoblu timbra il poker che stende gli Amatori Appignano e gonfia per la prima volta la rete fra "i grandi"

di Michele Carbonari

Ci sono 25 anni di differenza fra il 40enne Ivan Bartolucci, esperto capitano del San Claudio, e il 15enne Lorenzo Pasqui, giovane promessa della Treiese. Sono rispettivament il marcatore più anziano e più giovane della sesta giornata d’andata di Seconda categoria.

Bartolucci realizza una doppietta (servito da Possanzini e da Procaccini) nel tris con cui gli uomini di Cotica vincono lo scontro diretto contro la Belfortese (arrotonda lo stesso Possanzini). Il talento nato nel 2006, invece, timbra il cartellino con un pallonetto dalla lunga distanza nel poker con cui i rossoblu travolgono gli Amatori Appignano. Un altro protagonista di giornata è Fammilume, autore di un bis personale (di controbalzo su assist di Rossi e da trenta metri sotto l’incrocio), oltre a Gianmarco Marini (colpo di testa). Ciliegina sulla torta, il portiere Liuti neutralizza un rigore a Iobbi. Nel girone F, due sono le capolista: il già citato San Claudio e il Borgo Mogliano, forte del poker casalingo al Pioraco, piegato da Romagnoli (su respinta del portiere), Okere (doppietta) e Riccardo Appignanesi (sugli sviluppi di un corner). Vani i gol giallorossi di . Altri tre gol proiettano la Vigor Macerata nei quartieri alti della classifica. Sono quelli di Francesco Patrassi (due: punizione e rigore) e di Allushaj (penalty), i quali stendono il Pievebovigliana, che apre e chiude le marcature con altri due tiri dal dischetto (realizza Paniccià) e contesta la direzione arbitrale (3-2).

Gli arancioblu di Bonfigli agganciano al terzo posto la Juventus Club Tolentino, che divide la posta in palio contro la Palombese in uno dei quattro pareggi di giornata: Mattiacci, che colpisce anche una traversa, risponde a Pettinari (un legno anche per De Angelis e Traore). Nella ripresa matura l’1 a 1 fra Pennese e Petriolo: sblocca un autogol, chiude Aquino su azione da corner. Pari e patta anche fra Sefrense e Vis Gualdo, che scappa due volte con Morbidelli (rigore) e Birrozzi (azione), ripresa prima da Pupilli (in mischia) e poi da Carbone (penalty) e fra Ripe e Atletico Macerata (a Boe risponde Agnetti).

Nel girone E la capolista Montecassiano frena a reti bianche nella tana del Real Telusiano (annullato un gol a Iesari per dubbio fuorigioco) e viene acciuffata in testa dalla Promos: la doppietta di Ciavattini (destro a fil di palo e sinistro al volo dal limite) e il mancino di Scoppa sotto la traversa mettono ko il Morrovalle. Scala la classifica il Csi Recanati, che schianta in trasferta il Recreativo: a segno Giuggiolini (tap in), Di Lernia (servito da Diop) e Strappato (in contropiede). All’inglese invece il successo del Real Porto ai danni della Corva, infilata da Filippetti (a tu per tu con il portiere) e Dovesi (diagonale). Importante anche la vittoria dello United Civitanova contro la Monteluponese: decisiva la doppietta di Serantoni (punizione e dal limite). Vano il gol ospite di Rosati da calcio piazzato. Dividono la posta in palio Santa Maria Apparente (Lepidi) e Academy Civitanovese (Chierichetti). Lo stesso fanno Aries Trodica (De Caro su punizione) e Porto Potenza (Campanari sul contropiede di Cotronè).

Nel girone C scivolano lontano dalle mura amiche sia Victoria Strada (2 – 1 ad Argignano, ininfluente il gol di Giampieri) che Fabiani Matelica (5 – 1 contro il Terre del Lacrima, vano il rigore conquistato da Amore Bonapasta e trasformato da Vissani).

La top 11 (4-3-3): Canullo (Real Telusiano); Belelli (Csi Recanati), Giovanni Domizioli (Montecassiano), Moretti (Vigor Macerata); Dovesi (Real Porto), Governatori (Vis Gualdo), Pasqui (Treiese), Crescimbeni (Sefrense); Okere (Borgo Mogliano), Bartolucci (San Claudio), Ciavattini (Promos). All.: Tassetti (United Civitanova).

I personaggi della settimana: Ivan Bartolucci (San Claudio) e Lorenzo Pasqui (Treiese). La carta d’identità recita per il primo 29 luglio 1982 e per il secondo 18 dicembre 2006. Nonostante l’enorme divario d’età, entrambi sono andati a segno e hanno partecipato alle goleade delle proprie squadre.