CIVITANOVA - Incidente questa mattina alle 8.30 lungo la provinciale delle Vergini nella città alta. In ospedale un 65enne alla guida di un Fiorino e un ragazzo conducente di una Bmw

Scontro all’incrocio, frontale fra un furgoncino Fiorino e una Bmw 320, due feriti all’ospedale. Incidente questa mattina poco prima delle 8.30 lungo la strada provinciale delle Vergini all’incrocio con la strada del porto, nei pressi della zona industriale di Civitanova Alta.

Per cause in corso di accertamento da parte della polizia municipale i due veicoli si sono scontrati frontalmente. Ad avere la peggio l’uomo alla guida del Fiorino, un 67enne, che ha riportato alcuni traumi ed è stato soccorso dal 118 di Civitanova che l’ha condotto al pronto soccorso. Ferito in modo lieve il ragazzo alla guida della Bmw. Anche per lui per accertamenti è stato disposto il trasporto all’ospedale di Civitanova. Sul posto anche i vigili del fuoco e un mezzo del soccorso stradale per ripulire la carreggiata da vetri e resti delle due vetture che sono state danneggiate pesantemente per l’impatto. Traffico rallentato fino alle 9.30 per consentire le operazioni di soccorso, chiusa una corsia con traffico a senso unico alternato regolato dai vigili urbani.