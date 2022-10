TREIA - Quattro le immagini trovate nel pc dell'uomo e scaricate da eMule: per lui un anno di pena

Foto porno con minori nel pc: condannato a un anno. La sentenza è stata emessa oggi al tribunale di Macerata. Imputato un 61enne di Treia, attualmente disoccupato. I fatti risalgono al 2016, quando a seguito di una perquisizione nel computer dell’uomo vennero trovate quattro foto porno con minori di 18 anni scaricate da eMule, il programma di file-sharing. Le immagini erano contenute in un hard disk.

Secondo l’accusa, sostenuta in aula pm Sabina Antognozzi, il 61enne avrebbe cercato, trovato e conservato consapevolmente quelle immagini. Da qui l’accusa di detenzione di materiale pornografico con minori. Il pm ha chiesto per l’uomo la condanna ad un anno. Richiesta accolta dal giudice Barbara Angelini, che lo ha condannato appunto alla pena di un anno. La difesa dell’uomo, sostenuta dall’avvocato Emiliano Carnevali, annuncia appello. Secondo la difesa, infatti, il 61enne non era minimamente consapevole di aver quei file, né ci sarebbero prove del fatto che le avesse cercate.

