LA DOMENICA con Mario Monachesi

di Mario Monachesi

“Innanzitutto c’è da di’ che se su li puji ci-aia parte lu patró’, lu fattó’ e quarghe paru vinia regalatu a lu medicu, li cunelli rmania tutti per casa. Magari quarc’unu se vinnia pe’ pijiacce che sordu da poté’ spènne pe’ la fameja. Comunque adèra ditti la carne de li contadì’.

Chjarito questo passimo a di’ che tanti lu cunellu ripjinu lu scambia per quillu in porchetta alla marchigiana. None, in campagna adèra ‘n’antra ricetta. Le vergare lu facia in un antru modu. Dopo ‘mmazzatu e spellatu, la pella se rimpjia de paja e se ‘ppiccava per falla sciuccà’ per po’ vennela a 5 o 10 lire a lu pellà’, e rlàatu, la trippa rpulita vène, cioè via tutto quello che c’èra dentro, vinia rimpjita de ‘n’impastu vène mmischjatu, fattu de carne macenata, ‘n par d’oe e lo parmigiano. Rimpjita per bene, vinia rcuscita co’ agu e filu e po’ via dentro lu furnu de la cucina ‘conomica. Per chj vulia, assème ce mittia du’ patate.

‘Na orda cottu vinia spezzatu e lo ripjino tajato a fette. De solitu adèra lu piattu de la domenneca sera.

Se la fameja adèra numerosa, o c’èra che ospite, per fallu vastà’ a tutti, la vergara magnava lu pezzu de la testa.

Li cunelli se ‘lleava (si allevavano) su li gabbiú de ligno, co’ ‘na rete davanti, se non c’èra postu dentro, le gabbie se tinia anche all’aperto ma in posti reparati, magnava l’erba, lo fié’ in quantità ‘bbondante e acqua sempre a dispusizió’.

A faje l’erba adèra de solitu le donne, la sera rvinìa sempre con che fasciatellu su la testa o su le spalle”.

Lo dice anche Giacomo Leopardi nella sua Il sabato del villaggio: “La donzelletta vien dalla campagna, in sul calar del sole, col suo fascio dell’erba; e reca in mano un mazzolin di rose e di viole, onde, siccome suole, ornare ella si appresta dimani, al di’ di festa, il petto e il crine…”.

“Se li fiuri je sirvia pe’ capitasse (adornarsi), l’erba adèra senza mino pe’ li cunelli”.

Coniglio dal latino “cuniculus”, cioè buca sotterranea, con riferimento alle tane scavate da loro stessi.

*

“Cunellu scappatu, cunellu troatu”.

*

Adè ‘n’animale tantu dilicatu, quanno je scappava lu sfogu su lu nasu, se vaccinava. La carne ditta vianga, non ci-ha grassi e colesterolo, adè ricca de proteine.

Un’urdimu proverbiu. A ‘na persona magra je se dicia: “Me pari lu cunillu scortecatu”.