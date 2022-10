IL VEICOLO ha preso fuoco verso Muccia, direzione mare. Nessun ferito, code e rallentamenti fino allo sgombero della carreggiata

Auto in fiamme in galleria, code e tratto della superstrada chiuso per circa un’ora. E’ successo poco dopo le 9 nella galleria “Serravalle”, verso Muccia. Il veicolo ha preso fuoco all’improvviso, l’automobilista è riuscito a scendere in tempo e a dare l’allarme. Sul posto sono così arrivati 118, vigili del fuoco, carabinieri e personale dell’Anas. Il tratto della superstrada interessato, direzione mare, è stato chiuso al traffico fino alle messa in sicurezza dell’auto e allo sgombero della carreggiata, con deviazioni obbligatorie. Code e rallentamenti. Nessun ferito.