PIEVE TORINA - L'annuncio del sindaco Gentilucci: «Un atto doveroso verso le famiglie che, almeno in questo periodo, potranno rinnovare concretamente il ricordo dei propri cari»

Riapre il cimitero di Pieve Torina in occasione delle commemorazione dei morti. Ad annunciarlo è il sindaco Alessandro Gentilucci. «Riapriamo per le festività dei morti – dice il primo cittadino – un atto doveroso verso le famiglie che, almeno in questo periodo, potranno rinnovare concretamente il ricordo dei propri cari».

Sarà quindi possibile recarsi al cimitero del paese, in piena sicurezza, da oggi, sabato 29 ottobre, sino a domenica 6 novembre, in orario continuato, «per dar modo a tutti – prosegue Gentilucci – di portare un fiore ai defunti. Si contribuisce, in tal maniera, a conservare non solo una dimensione spirituale della festività ma anche la coesione sociale del paese, importante per una popolazione che vuole coltivare la memoria di chi non c’è più e restare attaccata alle proprie radici». Nei giorni di maggior affluenza sarà presente la Protezione civile, ad ulteriore garanzia di coloro che vorranno recarsi in visita al cimitero.