CIVITANOVA - Si è conclusa l'attività iniziata con la pandemia a settembre 2020 dell'Anc per l'accoglienza al front office della sede di Civitanova. La direttrice Barbara Brencio: «Esperienza e cortesia che ha permesso di placare l'esasperazione degli utenti»

«Sorriso e cordialità, la miscela vincente che ci ha aiutati nel gestire l’affluenza agli sportelli nel periodo del Covid». Saluti di congedo fra i dipendenti dell’Agenzia delle entrate di Civitanova e i volontari dell’Anc che il 30 settembre hanno terminato il servizio iniziato nel 2020.

L’altra sera alla Cinciallegra l’Associazione carabinieri in congedo con il presidente Roberto Ciccola ha incontrato lo staff dell’Agenzia delle entrate, la responsabile Barbara Brencio, la dirigenza provinciale con Michela Smerilli e il direttore provinciale Angelo Donisi. Si è trattato di un momento di incontro e ringraziamento per il servizio svolto durante la pandemia come supporto all’accoglienza e al rispetto di distanziamenti e possesso di mascherine. Un’attività apprezzata dai dirigenti dell’agenzia come ha ricordato Barbara Brencio: «una delle misure di sicurezza più apprezzate introdotte durante la pandemia è stata sicuramente la sorveglianza all’ingresso – ha detto la direttrice – l’iniziativa nata da un accordo con le associazioni di volontariato ha previsto la presenza di personale preposto al monitoraggio dell’ affluenza dei contribuenti. In un momento storico in cui i contribuenti subiscono ancora le conseguenze di una terribile pandemia che ci ha costretti all’isolamento e il personale deve far fronte al disagio e all’irritazione dell’utenza è parsa una benedizione che qualcuno ci aiutasse a supportare l’affluenza al front office e che riuscisse a mantenere sommessi i toni di così tante persone destabilizzate ed arrabbiate».

L’attività è iniziata nel settembre del 2020 e anche lo sportello di Civitanova ha accolto sei volontari dell’associazione carabinieri in congedo: Alessandro, Claudio, Enrico, Olindo, Paolo e Roberto. «Al mattino il loro buongiorno è stato accompagnato da un gran sorriso e tanta cordialità- continua la Brencio – miscela vincente rispetto all’esuberanza dei contribuenti positivamente colpiti dal rigore che le divise richiamavano e dalla cortesia con le quali venivano salutati. La loro esperienza rispetto ai disagi del quotidiano unita alla nostra necessità di essere affiancati e tutelati da questi baldi giovani in divisa impeccabili gentili e umanamente così generosi ha creato un evidente clima sereno». In collegamento da Ancona anche l’ispettore regionale Anc il generale Tito Baldo Honorati artefice dell’iniziativa con la direzione regionale e a conclusione il presidente Anc Civitanova Roberto Ciccola ha consegnato a tutti i presenti la litografia del centro storico della città alta a firma del luogotenente Giovanni Colucci.