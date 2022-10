MACERATA - L'uomo è stato fermato dalla polizia locale, il veicolo era sparito da Torino a giugno. Aveva targhe francesi false. Dovrà rispondere di ricettazione

Alla guida di un camion rubato, denunciato per ricettazione. L’operazione è della Polizia locale di Macerata, che negli scorsi week end ha messo in camp un servizio di prevenzione su tutto il territorio comunale.

Durante un controllo gli agenti hanno fermato un camion, con targa francese, e quando al conducente, un extracomunitario residente in provincia, sono stati richiesti i documenti di circolazione l’uomo ne è risultato sprovvisto. In seguito a indagini più approfondite condotte dal sostituto commissario Walter Vallesi, incrociando la banca dati interforze delle forze di polizia sia italiane che europee, si è riusciti a risalire ad una denuncia per furto avvenuta lo scorso giugno a Torino ai danni di un turista tedesco constatando, allo stesso tempo, che al camion erano state sottratte le targhe originali sostituite con due targhe francesi di origine ignota. Da qui la denuncia del conducente mentre il furgone, in un primo momento sequestrato, è stato poi riconsegnato al legittimo proprietario. La Polizia locale in questi giorni con l’avvicinarsi delle festività del 1° e 2 novembre prosegue l’attività di controllo e monitoraggio della viabilità con particolare riguardo alla zona del cimitero.