PORTO RECANATI - La proposta per il fine settimana di Halloween prevede una domenica all'insegna delle famiglie con attività e attrazioni in centro

I giochi di una volta come la corsa nei sacchi, il tiro alla fune e, alla fine anche la caccia “alla zucca”. Domenica 30 ottobre, a Porto Recanati, grandi e piccoli potranno vivere una giornata all’insegna dei colori dell’autunno con l’evento “Zucche ovunque“, patrocinato dall’amministrazione comunale e curato dall’agenzia Mylove eventi. Una domenica in famiglia da trascorrere, dalle 9 alle 20, tra le bancarelle in Corso Matteotti e tra i giochi per i bambini che saranno posizionati dalle 15 nella zona dell’Anfiteatro Natale Mondo (ex Scuola Diaz): giochi di una volta come la corsa coi sacchi, il tiro alla fune, caccia alla zucca, disegni, palloncini e truccabimbi. Una scenografia a tema con le zucche sarà a disposizione per selfie e foto da pubblicare sui social. Tra le bancarelle anche i sapori dell’autunno con castagne, miele, caldarroste, legumi. «Tornano le feste in città, questa volta a tinte autunnali tra le zucche, regine della stagione – chiosa l’assessore Stefania Stimilli – per accogliere ancora una volta le famiglie che vorranno trascorrere una giornata divertente, giocosa e colorata a Porto Recanati».