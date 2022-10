ARQUATA - L'allarme è scattato intorno alle 11,30 a Forca di Presta. La vittima è del Maceratese. Sul posto, 118, vigili del fuoco e carabinieri

Un uomo di 59 anni è stato trovato senza vita a Forca di Presta, ad Arquata, intorno alle 11,30 di questa mattina. Il suo corpo era nella zona esterna del rifugio. Dalle primissime ricostruzioni, si tratterebbe di un gesto volontario messo in atto dalla vittima, un escursionista della zona di Recanati. La dinamica è però tutt’ora al vaglio dei carabinieri della stazione di Arquata che, arrivati sul posto insieme con l’ambulanza del 118 e i vigili del fuoco, hanno raccolto testimonianze e proceduto con i rilievi di rito. Al momento non ci sono elementi per ipotizzare la responsabilità di un terzo e la struttura dove l’uomo è stato trovato non è stata posta sotto sequestro. La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale “Mazzoni” di Ascoli dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria.

(in aggiornamento)