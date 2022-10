ANNUNCIO - Gli auguri degli amici

«Ognuno di voi è un pezzo della mia vita». E’ questo il messaggio con cui Massimo Raparo, consulente indipendente dello studio Cogliandro Raparo di Macerata, ha voluto salutare gli invitati alla festa per i suoi 50 anni.

Una serata di convivialità nel centro storico di Macerata al Centrale Plus, per l’occasione allestito dagli amici più stretti, con foto che lo ritraggono nelle varie fasi della sua vita e in pose particolarmente buffe ed espressive.

Un traguardo importante per Raparo, quello dei 50 anni, che ha voluto trascorrere con le persone più care in un ambiente intimo e ricercato. Per lui tanto affetto e in regalo un buono per un viaggio durante il quale continuare a festeggiare. «Ti auguriamo – scrivono gli amici – che questo sia solo l’inizio della parte migliore della tua vita».

