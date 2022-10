VOLLEY - La formazione portoghese stacca il pass per la competizione europea e sarà la prima avversaria dei cucinieri: mercoledì 9 novembre, alle 19, all'Eurosuole Forum

L’avventura in Champions League della Lube sarà arricchita dalla doppia sfida contro lo Sport Lisboa e Benfica, formazione di spicco del campionato portoghese. In attesa di scendere in campo stasera, alle 20.30 contro la Sir Safety Susa Perugia per l’anticipo dell’11esima giornata di andata della SuperLega all’Eurosuole Forum, la Lube ha scoperto il nome della prossima avversaria nel torneo continentale. A completare la Pool C nel quarto round, che già comprende Lube, il Club belga dello Knack Roeselare e la compagine transalpina del Tours, sarà la squadra lusitana. La formazione guidata da Marcel Matz ha eliminato nel terzo e decisivo turno preliminare i finlandesi del Ford Levoranta Sastamala espugnando in quattro set la Vexve Arena lo scorso 20 ottobre e ripetendosi ieri nella gara di ritorno vinta sempre per 3-1. Entrata nella competizione direttamente nel secondo round, la squadra di Lisbona aveva eliminato anche gli olandesi della Dynamo Apeldoorn violando in quattro set l’Omnisportcentrum e travolgendo i rivali col massimo scarto nella sfida di ritorno giocata nella Sports Hall Benfica Lisboa.

Il calendario della Lube nella Pool C di Champions League.

Mercoledì 9 novembre, alle 19: Lube – Sport Lisboa e Benfica

Mercoledì 16 novembre, alle 20 locali: Tours – Lube

Mercoledì 30 novembre, alle 20.30 locali: Knack Roeselar – Lube

Mercoledì 14 dicembre, alle 19: Lube – Tours

Data da stabilire: Sport Lisboa e Benfica – Lube

Mercoledì 25 gennaio, alle 20: Lube – Knack Roeselare