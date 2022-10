MACERATA - La coppia festeggia oggi i 60 anni di matrimonio. Gli auguri dei familiari

Ferdinando Mengascini e Maria Tombesi festeggiano oggi 60 anni di matrimonio. I due, rispettivamente 88 e 85 anni, vivono a Macerata. Lui è originario di Colbuccaro, lei, prima del matrimonio, ha vissuto in contrada Pieve, comune di Macerata. Si sono sposati alla chiesa di San Giuseppe di Sforzacosta. Si sono incontrati grazie a conoscenze comuni e li ha avvicinati la passione per il calcio e il tifo per la stessa squadra, l’Inter.

Prima della pensione lui era operaio alla Cimar di Macerata, lei cuoca alla scuola dell’infanzia del quartiere Collevario.

Festeggeranno con i familiari più stretti all’Abbadia di Fiastra. «Tantissimi auguri per il vostro splendido anniversario di matrimonio, sessant’anni sono proprio tanti, dalle vostre figlie Varinia e Simona e dal genero Alfredo».