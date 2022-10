SPETTACOLO - Data zero unica nelle Marche, lo show musicale al Rossini il prossimo 8 dicembre

Carolina, la star di Rai Yoyo arriva a Civitanova. Carolina Benvenga, icona della televisione dei bambini e delle bambine porta a teatro lo spettacolo “Un Natale favoloso”, una produzione dedicata ai più piccoli che apre la tournée proprio dal teatro Rossini di Civitanova. E c’è da scommettere che in tanti faranno la fila per un selfie e una foto con l’amica di Topo Tip e Lallo.

Lo spettacolo di Stefano Francioni Produzioni e Ventidieci, distribuito da Savà Produzioni Creative, per la regia di Morena D’Onofrio è uno show musicale assolutamente inedito che racchiude i più grandi successi di Carolina e dei suoi simpatici amici elfi, che trasporteranno grandi e piccini in una entusiasmante storia natalizia. Divertimento, stupore, meraviglia, negli occhi dei bambini che potranno vivere il Natale 2022 con la loro star e i suoi compagni, in un viaggio che, da Nord a Sud, toccherà le principali città italiane: Bologna, Civitanova unica data per le Marche, Catania, Firenze, Lecce, Milano, Napoli, Palermo, Pescara, Roma, Taranto e Torino.

Del resto in ballo c’è da salvare il Natale: Carolina e i suoi compagni d’avventura, il buffo elfo Pymbor, il re delle marachelle Bèlmir e gli altri strampalati protagonisti della storia danzano, cantano e coinvolgono i piccoli spettatori in sala in una divertente caccia al tesoro in attesa dell’arrivo di Babbo Natale e della sua fedele renna dal naso rosso, Rudolph. Riusciranno a salvare il Natale 2022? Le strabilianti scenografie, la fabbrica di giocattoli di Babbo Natale e i paesaggi innevati, le coinvolgenti coreografie e le canzoni che oltrepassano gli schermi e arrivano dal vivo in teatro, assicurano un’atmosfera da sogno che tiene incollati alla poltrona rossa anche i più piccoli. «Dopo gli ultimi due anni sentivo forte il bisogno di creare occasioni di incontro con i bimbi fuori dagli schermi – spiega Carolina Benvenga conduttrice de La posta di Yoyo – in un luogo speciale, nuovo anche per me e non esiste posto più suggestivo del teatro, soprattutto in un periodo magico come quello natalizio». Carolina è in assoluto il personaggio più seguito dai bambini e dai genitori su Youtube e vanta 700 milioni di views! È la youtuber che tutti piccini amano e volto più conosciuto della Rai, tv dei ragazzi. I biglietti sono disponibili in prevendita su www.ticketone.it e nei punti vendita autorizzati Ticketone. Sono previsti, per ogni spettacolo, un numero limitato di Family Pack per 3 o per 4 persone e Meet & Greet, per poter conoscere da vicino Carolina e scattare una foto con lei.