TOLENTINO - Comune e Popsophia hanno annunciato la new entry della decima edizione del festival in programma dal 24 al 26 novembre. Il sindaco Sclavi: «Per continuare ad alzare l’asticella della qualità abbiamo voluto sostenere una novità che desse nuova linfa e nuovi innesti al progetto originario, spostando l’attenzione sui nuovi stili comunicativi dei ragazzi»

Comedy report: nasce il premio delle nuove forme della comicità contemporanea. Dopo aver annunciato il tema dell’edizione 2022 di Biumor, “La nostalgia”, il Comune di Tolentino e Popsophia presentano la novità che accompagnerà l’anniversario della decima edizione tolentinate del festival. Si tratta di un premio che intende celebrare le migliori espressioni comunicative che si esplicano attraverso nuove forme di umorismo legate ai video e ai nuovi media. Verranno selezionate nel panorama nazionale le espressioni più convincenti di umorismo e satira nel cinema, nelle serie tv, nei cortometraggi, ma anche nelle trasmissioni televisive, sul web, sui social, dai reel di Tik tok al meme comico.

Come è cambiata la comicità di oggi rispetto a quella del passato? Il senso del ridicolo e della risata è qualcosa che muta col mutare dei tempi e della sensibilità oppure l’ilarità risponde ad un linguaggio codificato e ripetibile? Domande a cui prova a dare una risposta “Comedy Report”, l’innovazione con la quale Biumor tenta il salto nell’abisso per indagare non solo l’arte umoristica, ma anche le nuove forme di comicità a cavallo fra social, web e satira. Le migliori espressioni dell’umorismo contemporaneo approderanno a Tolentino dove in occasione del festival di Biumor verranno premiati personaggi divenuti famosi per la loro capacità di interpretare il presente esorcizzandolo con il potere dell’ironia.

Gradimento è stato espresso dal sindaco Mauro Sclavi che ha sottolineato la volontà dell’amministrazione di valorizzare ancora di più il festival. «E’ con soddisfazione che presentiamo la novità del premio ‘nuovi linguaggi’, in attesa della prossima edizione della Biennale dell’Umorismo, appuntamento culturale tra i più longevi della città e mai divenuto semplicemente cerimonia, ma momento di crescita, confronto e vivacità artistica – dice il primo cittadino – E proprio per continuare ad alzare l’asticella della qualità abbiamo voluto sostenere una novità che desse nuova linfa e nuovi innesti al progetto originario, spostando l’attenzione sui nuovi stili comunicativi dei ragazzi, vogliamo parlare alla curiosità delle nuove generazioni e farlo col loro linguaggio. Il Comedy Report, che terremo a battesimo durante il festival, siamo sicuri che ne diventerà una costola viva e dinamica. Il premio è una novità assoluta e vuole spingere sempre più oltre la creatività e l’originalità della manifestazione conosciuta ormai ben oltre i confini nazionali. Novembre per Tolentino, anche grazie a questa serie di eventi, diventa un polo di attrazione turistica qualificando la sua offerta come città dell’umorismo». «Biumor compie dieci anni e abbiamo voluto regalarci e regalare un nuovo appuntamento all’insegna della novità – ha aggiunto il vicesindaco Alessia Pupo – un concorso che si aggiunge alla Biennale d’arte umoristica che vogliamo diventi una concreta opportunità di crescita per tutti i creativi, capace di attrarre un pubblico giovane e che dia la possibilità di apportare nel dibattito culturale il tema delle nuove forme di comicità, dai social al meme, fino a Tik tok. Nuovi fenomeni e nuovi linguaggi che Tolentino intende intercettare per offrire novità e stimoli alle nuove generazioni diventando fucina di talenti e artisti».

«Con il festival Biumor, assieme alla novità del premio Comedy report, Tolentino ha l’ambizione di proiettare la città nel panorama delle realtà produttrici di cultura – ha concluso l’assessore al turismo Diego Aloisi – Crediamo che il turismo culturale sia una risorsa da sviluppare in maniera coordinata con una programmazione che parte da lontano e che consente ai visitatori di godere di eventi e delle bellezze del territorio e destagionalizzare le attività. Una visione sinergica che crediamo sia la via da percorrere. Il nuovo premio legato a Biumor in questo senso, con la presenza a Tolentino dei nomi più rilevanti della scena comica e umoristica nazionale rappresenta un’occasione imperdibile per veicolare il nome della città ben oltre i confini regionali».

Biumor si svolgerà dal 24 al 26 novembre a Tolentino, al teatro Politeama e al teatro Vaccaj. L’edizione di quest’anno vedrà alternarsi diversi momenti. Nelle giornate del festival il pomeriggio al teatro Politeama scrittori e filosofi analizzeranno il tema della nostalgia da particolari punti di vista e in serata, al teatro Vaccaj, in scena due philoshow (nelle serate di venerdì e sabato) con musica live eseguita dalla band Factory che affronterà un repertorio ad ampio raggio, dal rock ai ritmi più ballad e commoventi.