ATLETICA - Ad Ancona si sono svolti i campionati marchigiani giovanili, ultimo appuntamento della stagione agonistica su pista 2022. Ecco tutti i risultati di ragazzi e ragazze, cadetti e cadette

I ragazzi e cadetti dell’Atletica Avis Macerata chiudono nel migliore dei modi la stagione agonistica su pista 2022.

In Ancona si sono svolti i campionati marchigiani giovanili di staffette, un appuntamento classico del periodo che porta in campo una folla di giovanissimi che si cimentano nella più classica specialità di squadra dell’atletica. Quattro i titoli di campione regionale conquistati dai ragazzi biancorossi.

Ad emergere le due staffette di mezzofondo 3 x 1000. La formazione maschile cadetti con Riccardo Ruzzu, Nicolò Rubini e Marsel Provenziani ha vinto lo scudetto con il tempo di 8’51”32 mentre le cadette hanno conquistato l’oro con Elisa Scattolini, Chiara Bocci e Sofia Romagnoli in 10’36”00, dove la piacevole sorpresa è stato il rientro in attività di quest’ultima, dopo un difficile e lungo periodo.

Bella fra i cadetti la vittoria della staffetta svedese 200-400-600-800 che ha messo in mostra quattro ragazzi di talento che sono Riccardo Mozzoni, Filippo Greghini, Andrea e Pietro Marchionni, i gemelli che hanno ottimamente corso le frazioni più lunghe con il tempo finale di 5’06”76.

Nella categoria ragazzi è il quartetto maschile della 3 x 800 a vincere la prova con Pietro Cippitelli, Mohamed Dieng e Emanuele Tabarretti con il tempo di 8’15”65, grazie al quale si sono aggiudicati il titolo di campioni marchigiani.

Buon quarto posto delle cadette nella staffetta svedese con Aurora Animento, Beatrice Cippitelli, Eleonora Maria Polce e Giorgia Vitali con il tempo di 6’24”99. Valido quinto posto per la staffetta svedese ragazzi con Filippo Paternesi, Leonardo Principi, Francesco Ballini e Riccardo Bormioli in 2’43”14. Al sesto posto la staffetta 4 x 100 ragazze di Maria Raparo, Elisa Pannaggi, Emma D’Annunzio e Beatrice Stagnaro che ha corso in 57”67.