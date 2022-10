MONTEFANO - Il bilancio dell'iniziativa di Deborah Vergani, presidente Pro loco e del sindaco Angela Barbieri

Sapori d’Autunno, organizzata dalla Pro Loco Montefano, è diventata grande: arrivata alla quattordicesima Edizione, quest’anno ha fatto il pieno di visitatori accorsi anche da fuori provincia per viverla appieno. Nata come una “Castagnata” in paese sotto l’egida dell’allora sindaco Piermarino Simonetti, ha visto negli anni seguenti la guida di Luca Donati e Anna Benocci.

Dal 2014 Deborah Vergani è presidente della Pro Loco e mette il suo entusiasmo al servizio della comunità montefanese anche dando un taglio diverso a Sapori d’Autunno. Da lì in avanti la manifestazione è cresciuta di anno in anno e questa quattordicesima edizione ha dato grandi soddisfazioni a tutti. «Abbiamo avuto oltre cinquemila visitatori nei tre giorni – dice Vergani – molti stand di Prodotti Tipici Enogastronomici ed Artigianali che hanno riscosso un buon successo e tante belle iniziative: il museo Ghergo, il teatro La Rondinella, il convento dei Servi di Maria, le nostre bellissime Chiese sono stati gremiti di visitatori, segno che la formula vincente di una Manifestazione come questa è portare i visitatori a scoprire i mille volti di un territorio” dichiara Deborah Vergani.

Il sindaco Angela Barbieri esprime soddisfazione per un evento che si caratterizza ormai come uno dei più rappresentativi della Regione. «Ho visto i tanti visitatori venuti da tutta la regione – ma anche da zone limitrofe alle Marche – partecipare a questi tre giorni di Sapori d’Autunno con gioia, sentendosi partecipi di un momento di condivisione di grande tradizione: un plauso all’organizzazione impeccabile della Pro Loco che – come sempre in questi casi – costa grande fatica ma ha dato splendidi risultati. L’introduzione di incontri significativi come “Le nostre amiche api”, il Workshop e Degustazione del “Gin Vettore”, la presenza della Distilleria Meletti, il DJ Set con i giovani di UArt, la Degustazione di distillati e sigari toscani, la Fiera Regionale dei Prodotti Tipici Enogastronomici, gli eventi musicali, l’esposizione di Auto d’Epoca, la rievocazione della Scartocciatura e della Pigiatura, il set fotografico curato da Effetto Ghergo hanno dato lustro e consistenza a Sapori, il tutto “condito” dall’ottima cucina locale, dal vino delle nostre Aziende montefanesi e l’ottima birra a km zero. Ringrazio tutti coloro che si sono messi a disposizione – come sempre – per dare una mano e far sì che la Manifestazione riuscisse al suo meglio. Questa Amministrazione crede in Sapori d’Autunno e si impegna fin d’ora a sostenerla ed implementarla in accordo con la Pro Loco».