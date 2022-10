MACERATA - Il programma degli appuntamenti da sabato a martedì. L'assessore Cassetta: «La città si presenterà in tutta la sua ricchezza e accoglienza»

Ricco weekend di iniziative quello alle porte che consentirà di trascorrere a Macerata il ponte di Ognissanti e godere delle bellezze dei Musei civici di Palazzo Buonaccorsi che, da sabato 29 ottobre a martedì 1 novembre, saranno aperti al pubblico dei visitatori con orario continuato, dalle 10 alle 18.30 (ultimo ingresso 30 minuti prima).

«Macerata, per il prossimo weekend, si presenterà in tutta la sua ricchezza e accoglienza, grazie ai Musei civici che con la loro apertura consentiranno a tutti i visitatori, turisti compresi, di poter ammirare da vicino e toccare con mano il prezioso patrimonio artistico e culturale della città, arricchito con belle iniziative pensate anche per i bambini e le famiglie – interviene l’assessore alla Cultura Katiuscia Cassetta – . Appuntamento clou sarà quello con la mostra dedicata a Carlo Crivelli affiancato dai momenti di approfondimento organizzati per conoscere più da vicino le opere dell’artista».

Lunedì 31 ottobre apertura straordinaria per la mostra “Carlo Crivelli. Le relazioni meravigliose” che sarà infatti visitabile anche di sera, dalle 20.30 alle 23. I Musei hanno pensato anche ai bambini e alle famiglie organizzando sempre per lunedì 31 ottobre, dalle 20.30 alle 23, “Halloween al museo!”: cosa si fa nella notte più paurosa dell’anno a Palazzo Buonaccorsi? Attività da brivido, gratuita, per bambini di tutte le età.

Lunedì 31 ottobre, inoltre, saranno aperte anche l’Arena Sferisterio (10-13 / 14.30-18.30), la Torre Civica (con visite guidate alle 10.30, 12, 15, 16 e 17) e l’Infopoint Macerata (10 – 13 / 14.30-18.30). Mercoledì 2 novembre, alle 17, è prevista “Crivelli: a tu per tu con le opere” una vista guidata dedicata alla scoperta dei capolavori che compongono l’esposizione dedicata al grande artista rinascimentale (la visita guidata è compresa nel costo del biglietto). Sabato 5 novembre alle 17, invece, sarà la volta di La Madonna con il bambino di Macerata – Approfondimento sul capolavoro cittadino”, visita guidata tematica sul recente restauro dell’opera di Palazzo Buonaccorsi che ha portato alla luce un’importante novità, ovvero che si tratta dell’unica opera su tela del Crivelli. Nel corso della visita verrà ripercorsa l’avvincente storia del quadro (la visita guidata è compresa nel costo del biglietto). Infine, da martedì 1 novembre, entreranno in vigore gli orari invernali: l’Arena Sferisterio sarà visitabile dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17.30 , le visite guidate alla Torre civica saranno possibili dal martedì alla domenica alle 10.30, 12, 15 e 16 mentre l’Infopoint Macerata sarà aperto dal martedì alla domenica, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17.30.

Per Halloween al museo! e visite guidate la prenotazione è particolarmente consigliata. Informazioni e prenotazioni: macerata@sistemamuseo.it o 0733 256361.