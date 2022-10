CIVITANOVA - Nei guai un operaio che era imputato dal gup del tribunale di Macerata

Messaggi hot ad una amica della moglie, finisce sotto accusa per stalking: oggi l’uomo, un operaio sui cinquant’anni, ha patteggiato 10 mesi dal gup del tribunale di Macerata. I fatti che gli venivano contestati risalgono all’ottobre del 2021. In quel periodo, dice l’accusa, sostenuta dal pm Vincenzo Carusi, l’operaio, di Civitanova, pur essendo sposato avrebbe iniziato a scrivere messaggi piuttosto espliciti ad una amica della moglie e le avrebbe anche inviato delle foto. L’amica della moglie aveva deciso di denunciarlo per stalking. Oggi l’imputato, difeso dall’avvocato Donato Attanasio ha patteggiato 10 mesi, pena sospesa.

*A tutela dell’identità della vittima il nome dell’imputato non viene indicato