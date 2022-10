Matelica accoglie le matricole Unicam

INCONTRO con il rettore e l'amministrazione comunale, gli studenti accolti per la prima volta nella facoltà di Bioscienze e Medicina Veterinaria al polo didattico Giacomo Renzoni

«Matelica dà il benvenuto alle decine di matricole che in queste settimane sono state accolte per la prima volta nella facoltà di Bioscienze e Medicina Veterinaria dell’università di Camerino». Con un incontro che si è tenuto nel primo pomeriggio di oggi (mercoledì 26 ottobre) al polo didattico Giacomo Renzoni di via Fidanza, gli studenti hanno ricevuto il saluto del magnifico rettore Claudio Pettinari insieme a quello di sindaco e vicesindaco del Comune di Matelica.

«Una bella giornata di ambientamento per gli iscritti ai due corsi di laurea in Medicina Veterinaria e TeBap (tecnico del benessere animale e delle produzioni)», prosegue l’ente. «Siamo contenti di accogliere nuovi ragazzi e ragazze a Matelica – commentano il primo cittadino Massimo Baldini e il suo vice Denis Cingolani – la presenza di un’università così importante come quella di Camerino è una ricchezza incalcolabile per una cittadina come la nostra. Siamo onorati di poter collaborare con Unicam e di ospitare centinaia di studenti che scelgono questa realtà per formarsi e diventare dei professionisti in ambito veterinario».