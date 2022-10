MACERATA - Domenica alle 17,30 la Rassegna Perugini porta in scena la commedia di Charles Maurice Hennequin e Pierre Vebe

Domenica al Teatro Lauro Rossi, alle 17.30, la 54a Rassegna nazionale “Angelo Perugini” presenta una delle migliori commedie di Charles Maurice Hennequin e Pierre Veber, “La presidentessa”.

Siamo nella Parigi del primo ‘900. La “Ville lumiére” agognata da tutti gli artisti del tempo sta vivendo un momento magico anche nel Teatro e gli autori transalpini, con linguaggio umoristico e farsesco, scrivono una storia che ruota vorticosamente intorno al potere politico corrotto e a quello seduttivo, imposti da personaggi disposti a tutto pur di raggiungere i propri obiettivi. Gli affari di cuore, le passioni e tanti vizietti umani sono esaltati nelle vicende della spregiudicata Gobette, soubrette di successo, che dopo essere stata allontanata dall’albergo in cui alloggiava, trova ospitalità nell’austera casa del presidente Tricointe, giudice di provincia non più giovanissimo, dove viene scambiata per la legittima consorte.

Parte da qui un’irresistibile girandola di equivoci, e di infiniti scambi di persona (e ovviamente di letti) insediati, guarda caso, in un pazzesco Ministero dove bazzica a suon di musica pure una escort e manca solo lo scandalo della stampa per trasformare gli imprevedibili aspetti della vicenda in uno scandalo dei nostri giorni.

Connotato da una trama salace e dal linguaggio boccaccesco tipico del vaudeville, nonché da un andamento scenico molto vivace, il testo cerca il puro divertimento dello spettatore. La pièce, presentata dalla Compagnia “Soggetti smarriti” di Treviso, nel suo intricato meccanismo teatrale, permette di valorizzare al meglio le doti di ciascuno dei tredici attori in scena.

I biglietti per assistere allo spettacolo sono in vendita fino a sabato 29 ottobre alla Biglietteria dei Teatri di piazza Mazzini, domenica 30 al Teatro Lauro Rossi dalle ore 16.30.