PROMO - Tra cappe a vetro invisibili, forni ad alta tecnologia e funzionalità, la società maceratese ha aperto un nuovo showroom. «Per noi un nuovo capitolo importante in collaborazione con i tedeschi BSh. Nei nostri spazi eventi e cooking show all'insegna della professionalità e convivialità»

Una serata evento dedicata al mondo cucina per esaltare il design e la tecnologia d’avanguardia: è così che In.Tec. Elettrodomestici di Macerata ha inaugurato il nuovo showroom di Pescara dedicato agli innovativi prodotti dei marchi Siemens studioLine e Bosch di cui sono distributori ufficiali. Ospite d’onore è stato Daniele D’Alberto, rinomato chef del ristorante “Nole”.

«Gusto e hi-tech: abbiamo ideato uno spettacolo conviviale di cucina dal vivo in cui approfondire le potenzialità d’utilizzo degli elettrodomestici da incasso dei marchi più attenti alle innovazioni tecnologiche di cui siamo distributori esclusivi – ha spiegato Oscar Sciamanna, amministratore In.Tec, che insieme ai suoi soci Enzo Angeletti e Luca Torresi gestisce l’azienda –. La nostra filosofia si fonda sulla passione, la professionalità ma anche sulla sperimentazione e la creatività. Grazie all’aiuto di professionisti abbiamo approfondito le funzionalità intelligenti e le modalità di configurazione di Home Connect con i dispositivi Google Nest Hub e Amazon Echo, ad esempio, per controllare da remoto gli elettrodomestici anche quando siamo fuori casa. Il tutto tra un piatto gourmet e un calice di buon vino».

La prima sede In.Tec. fu aperta nel 1995 a Tolentino, mentre oggi si trova a Piediripa di Macerata con una filiale a Forlì nata nel 2017. «Da quasi 30 anni lavoriamo con il gruppo tedesco BSh, leader in Europa nel settore elettrodomestici, i cui prodotti prestigiosi sono ben conosciuti per la loro affidabilità – precisa Enzo Angeletti, socio In.Tec. – L’inaugurazione dello showroom a Pescara è stata per noi un momento importante in cui abbiamo dato il via, insieme ai nostri collaboratori, ad un nuovo capitolo della nostra azienda. Lo showroom è a disposizione dei nostri rivenditori per accogliere i clienti e far conoscere loro l’eccellenza dei brand. Siamo certi che questo spazio sia un punto di forza e di crescita lavorativa per tutti».

Gli spazi espositivi In.Tec. sono stati pensati per accogliere al meglio i clienti più attenti ai prodotti all’avanguardia dedicati alla cucina, fulcro vitale di ogni casa. «Parliamo di elettrodomestici dalle potenzialità importanti che rispondono alle esigenze sempre più alte del mercato– afferma l’altro socio In.Tec., Luca Torresi –. Piani cottura ad induzione con la possibilità di installare una cappa in vetro a scomparsa nel top, cappe da incasso nel cartongesso, forni auto-pulenti con cui si possono realizzare cotture combinate con vapore e microonde, comandando tutti gli elettrodomestici tramite una semplice App: tutto impensabile fino a poco tempo fa. Ecco perché i nostri punti di forza sono i servizi di consulenza tecnica sui prodotti e la formazione sull’utilizzo degli stessi. I nostri spazi sono quindi dei luoghi di incontro per conoscere, condividere e sperimentare gli elettrodomestici da incasso attraverso eventi gastronomici, cucine attive per showcooking e laboratori creativi con chef rinomati. Molto in voga sono le serate evento pensate per coloro che stanno cercando di creare la loro cucina ideale, i nostri collaboratori ed esperti sono lì ad aiutarli ad esaudire i loro bisogni. Puntiamo molto anche sul co-branding con le aziende del settore alimentare e vinicolo perché i nostri showroom si prestano perfettamente a questo tipo di eventi conviviali».

In. Tec. Elettrodomestici srl ha sede a Macerata in via Domenico Concordia n.73, per informazioni si può contattare il numero 0733 280196. La sede secondaria si trova a Forlì, in via Nicola Sacco n.7, mentre in nuovo showroom è in via Giuseppe Verdi n.50 a Pescara.

Visitate il sito ufficiale www.intecelettrodomestici.it.

(Articolo promoredazionale)

